«Семь верст до рассвета» (2026) — российская военно-историческая драма, созданная режиссером и сценаристом Александром Андреевым, известным по фильму «Точка опоры». Картина основана на реальных событиях и посвящена подвигу псковского крестьянина Матвея Кузьмина, который вошел в историю как самый возрастной Герой Советского Союза.
В центре сюжета — драматические события Великой Отечественной войны, разворачивающиеся на оккупированной территории Псковской области. Под гнетом фашистских войск оказываются целые деревни: местные жители сталкиваются с жестокостью, голодом и расправами. В августе 1941 года оккупанты занимают деревню Куракино, превращая дом Матвея Кузьмина в жилище коменданта, в то время как семья крестьянина вынуждена ютиться в холодном сарае.
Зимой 1942 года немецкое командование готовит наступательную операцию, рассчитывая скрытно выйти в тыл советских войск. Для этого они обращаются к Кузьмину с требованием провести их к деревне Першино, обещая награду в виде оружия и продовольствия. Однако за внешним согласием старика скрывается совсем иной замысел, который становится ключевым в развитии истории.
Главные роли в фильме исполнили Федор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артем Быстров и другие актеры.
Локации, где снимали фильм «Семь верст до рассвета» (2026)
Съемки военной драмы «Семь верст до рассвета» проходили в Псковской области — регионе, в котором развивались исторические события. Основной площадкой стала деревня Бусулаево Невельского района, расположенная неподалеку от мест, где во время Великой Отечественной войны разворачивалась история Матвея Кузьмина.
Создатели фильма сознательно выбрали аутентичные локации, чтобы максимально точно передать атмосферу оккупированной деревни начала 1940-х годов. Съемки велись преимущественно на натуре, среди реального псковского ландшафта, что позволило сохранить природную достоверность и ощущение «живого» исторического пространства.
Дополнительно для фильма были построены специальные декорации — деревенские дома и хозяйственные постройки, воссозданные с учетом реалий военного времени. Художники-постановщики уделяли внимание деталям быта: от архитектуры изб до предметов внутреннего убранства, стремясь реконструировать повседневную жизнь сельских жителей в условиях оккупации.
Интересные факты о съемках фильма «Семь верст до рассвета» (2026)
Работа над фильмом «Семь верст до рассвета» потребовала от создателей глубокого погружения в исторический материал и тщательной реконструкции эпохи. Команда проекта стремилась к максимальной достоверности, поэтому съемочный процесс сопровождался масштабной подготовительной и исследовательской работой, а также рядом необычных производственных решений.
- Перед началом съемок создатели фильма изучили большой массив исторических источников: архивные документы, военные хроники, мемуары современников и музейные справки. Особое внимание уделялось материалам, связанным с жизнью Матвея Кузьмина и событиями в Псковской области.
- Съемочная группа общалась с потомками героя, местными историками и сотрудниками архивов. Отдельно отмечается встреча с внучкой Матвея Кузьмина, которая поделилась подробностями о быте односельчан, особенностях речи и повседневной жизни того времени.
- В работе над сценарием участвовали исторические и военные консультанты. Они помогали выстраивать достоверную картину оккупационного периода.
- Создатели фильма побеседовали с почти столетней жительницей региона, лично знавшей Матвея Кузьмина. Ее воспоминания стали важным источником деталей о характере героя и поведении оккупантов в деревне.
- Во время съемок возникали неожиданные исторические несоответствия: в кадр попадал люпин — растение, которое появилось в этих местах лишь в 1950-х годах. Чтобы сохранить историческую точность, съемочной группе приходилось вручную выдирать его.
- Для сцен с «волками» использовались волчаки — специально обученные собаки, являющиеся гибридом немецких овчарок и карпатских волков. Они внешне максимально похожи на диких животных, но при этом поддаются дрессировке.
- В съемках активно задействовали лошадей, устойчивых к громким звукам и световым эффектам. Они использовались как часть деревенского быта.
- Одна из самых эмоциональных сцен, где героини в исполнении Марии Шукшиной и Натальи Сурковой поют частушки в критический момент, родилась в процессе импровизации и не была прописана в первоначальном сценарии.
- Для Федора Добронравова участие в проекте началось с изучения архивных материалов о подвиге Матвея Кузьмина.
- Для воссоздания деревни на площадку привезли настоящие жилые дома, которые разобрали и собрали заново. В некоторых из них полностью восстановили внутреннее убранство.
- Из-за сложных погодных условий и бездорожья к съемочной локации пришлось строить временную дорогу из подручных материалов и с помощью дедовских методов укрепления грунта.
- Значительную часть реквизита предоставили местные жители — около 40% предметов быта, сельхозинвентаря и утвари были взяты из частных коллекций и семейных домов. Многие из этих вещей впоследствии использовались и в других кинопроектах.
- Зимние сцены приходилось снимать в условиях аномально теплой погоды, поэтому искусственный снег создавали с привлечением специалистов по киноэффектам. Позднее, уже во время съемок, в регион действительно выпал снег, и это позволило усилить реализм кадров.
- Во время подготовки площадки, где должен был располагаться дом Матвея Кузьмина, были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, включая противотанковые снаряды и фрагменты техники. Территорию обследовали саперы и сотрудники МЧС, после чего съемки продолжились в безопасных условиях.