Губерниев представил рейтинг пяти лучших фильмов о Великой Отечественной войне

Губерниев назвал топ-5 лучших фильмов о Великой Отечественной войне на свой вкус
Дмитрий Губерниев
Дмитрий ГуберниевИсточник: Legion-Media.ru

В преддверии 9 Мая лучше всего пересматривать советскую классику о Великой Отечественной войне. Несмотря на множество современных картин, именно советский кинематограф лучше всего справлялся с повествованием о том непростом времени, заявил журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Георгий Юматов в фильме «Офицеры»

В число своих любимых фильмов он внес картину «Офицеры» режиссера Владимира Рогового, а также работу Владимира Мотыля «Женя, Женечка и “Катюша”», подчеркнув, что это великолепная цветная трагикомедия, снятая по невероятному сценарию, в написании которого принимал участие Булат Окуджава.

«История любви, которую сначала не осмеливались показать вождю. Картина, которая долгое время была на полке, потом ее все же показали Леониду Брежневу, а после этого картине стало чуть легче, но судьба у нее тяжелая все же», — добавил журналист.

Кадр из фильма «Дом, в котором я живу»

Также в список лучших фильмов о Великой Отечественной войне он внес такие работы, как «Дом, в котором я живу» режиссеров Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, «Чистое небо» Григория Чухрая, «Проверка на дорогах» Алексея Германа и работу режиссера Элема Климова 1985 года — «Иди и смотри».