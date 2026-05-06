Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Паулина Андреева уехала в Париж на фоне развода с Федором Бондарчуком

Накануне стало известно, что актриса официально подала на развод с режиссером

Паулина Андреева улетела в Париж. В личном блоге 37-летняя актриса показала, как проходит ее отпуск. Звезда сериала «Оттепель» погуляла по городу, а также посетила выставку Клода Моне.

Паулина Андреева в Париже, фото: соцсети
Паулина Андреева в Париже, фото: соцсети

Андреева отправилась в новое путешествие после того, как в середине апреля 2026 года подала на развод с Федором Бондарчуком.

«Мировому судье судебного участка № 244 района Донской города Москвы поступило исковое заявление Паулины Андреевой-Бондарчук к Федору Бондарчуку о расторжении брака», — говорилось в документах.

Паулина Андреева в Париже, фото: соцсети
Паулина Андреева в Париже, фото: соцсети

Слухи о расставании актрисы и режиссера появились еще в 2024 году. Тогда Федор Сергеевич все чаще выходил в свет без жены. Кроме того, многие обратили внимание, что он снял обручальное кольцо.

Лишь в марте 2025-го Андреева подтвердила новости о том, что рассталась с кинематографистом. Тогда она разместила совместное фото с Бондарчуком в своих соцсетях и заявила, что они расходятся с уважением друг к другу.

Паулина Андреева в Париже, фото: соцсети
Паулина Андреева в Париже, фото: соцсети

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубоко уважение и благодарность друг другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — писала тогда актриса.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Позже инсайдеры говорили, что Бондарчук и Андреева решили попытаться сохранить отношения. Однако в итоге они все же окончательно расстались. По слухам, сейчас режиссер счастлив в новых отношениях. Как говорят источники, близкие к семье Федора Сергеевича, он встречается с актрисой Викторией Исаковой.

Накануне стало известно, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева не пришли в суд на первую беседу о разводе. 