Паулина Андреева улетела в Париж. В личном блоге 37-летняя актриса показала, как проходит ее отпуск. Звезда сериала «Оттепель» погуляла по городу, а также посетила выставку Клода Моне.
Андреева отправилась в новое путешествие после того, как в середине апреля 2026 года подала на развод с Федором Бондарчуком.
«Мировому судье судебного участка № 244 района Донской города Москвы поступило исковое заявление Паулины Андреевой-Бондарчук к Федору Бондарчуку о расторжении брака», — говорилось в документах.
Слухи о расставании актрисы и режиссера появились еще в 2024 году. Тогда Федор Сергеевич все чаще выходил в свет без жены. Кроме того, многие обратили внимание, что он снял обручальное кольцо.
Лишь в марте 2025-го Андреева подтвердила новости о том, что рассталась с кинематографистом. Тогда она разместила совместное фото с Бондарчуком в своих соцсетях и заявила, что они расходятся с уважением друг к другу.
«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубоко уважение и благодарность друг другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — писала тогда актриса.
Позже инсайдеры говорили, что Бондарчук и Андреева решили попытаться сохранить отношения. Однако в итоге они все же окончательно расстались. По слухам, сейчас режиссер счастлив в новых отношениях. Как говорят источники, близкие к семье Федора Сергеевича, он встречается с актрисой Викторией Исаковой.
Накануне стало известно, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева не пришли в суд на первую беседу о разводе.