Звезда «Ворониных» дала совет при покупке недвижимости

Актриса Екатерина Волкова в беседе с kp.ru посоветовала не брать недвижимость с готовым ремонтом.
«Я бы сразу посоветовала брать просто “коробку”, голые стены, чтобы дальше уже отвечать самим за все. Мы взяли с ремонтом, и это оказался “кот в мешке” — все приходится переделывать, от проводки до труб», — поделилась артистка.
В апреле 2025 года знаменитость приобрела дочери квартиру в Москве. Артистка взяла ипотеку, чтобы купить недвижимость. В соцсетях она не раз жаловалась на ремонт жилья. В декабре знаменитость рассказала, что столкнулась с многочисленными нарушениями безопасности в новой квартире дочери. К примеру, в жилье есть проблемы с проводкой, которые могли вызвать возгорание.