Уволенная из театра Екатерина Волкова пожаловалась на конкуренцию с блогерами

Актриса заявила, что продюсеры выбирают не профессионалов, а людей с аудиторией в соцсетях
Екатерина Волкова

Актерам стало сложнее пробиваться в кино — продюсеры все чаще отдают роли не профессионалам, а блогерам с готовой аудиторией. Такая аудитория почти гарантирует проекту хоть какие-то рейтинги. Об этом в разговоре с Kp.ru заявила актриса Екатерина Волкова.

Раньше, объясняет знаменитость, за роли боролись артисты с дипломами и опытом. Сейчас в списке претендентов — люди без профильного образования, зато с миллионами подписчиков.

«Я знаю и вижу, как из-за этого страдают молодые актеры, как они огорчаются, когда узнают, что на их потенциальную роль утвердили не коллегу по цеху, а человека из соцсетей», — подчеркнула она.

Впрочем, попасть в кино все еще реально — если есть большое желание, терпение и упорство. Но теперь этот путь стал заметно длиннее, а конкуренция — только шире, резюмировала звезда.

Ранее Екатерина Волкова поблагодарила Долину за поддержку после увольнения из театра.