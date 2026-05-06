Виктория Толстоганова показала, как ее сын отметил 18-летие

Актер Андрей Кузичев, знакомый зрителям по роли Михаила Борщева в сериале «Не родись красивой», появился на семейном торжестве. Поводом стал день рождения его сына от Виктории Толстогановой. Актриса опубликовала в личном блоге видео с празднования 18-летия Федора.
На кадрах именинник задувает свечу на куске торта под аплодисменты родных.
У Толстогановой и Кузичева двое общих детей. Кроме Федора, они воспитывают 20-летнюю дочь Варвару. Пара прожила в браке 15 лет, а в 2011 году оформила развод. Расставание прошло без публичных скандалов и взаимных упреков.
Актриса никогда не объясняла причины развода, но отмечала, что не мешала общению бывшего мужа с детьми. При этом и сын, и дочь носят фамилию отца.
