Шахназаров не будет принимать участие в съемках новой версии «Курьера»

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Генеральный директор киностудии «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров не планирует принимать участие в создании новой экранизации своей одноименной повести «Курьер». Об этом он сказал ТАСС.
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании «Кинотека», новую версию фильма «Курьер» Шахназарова снимут к 40-летию оригинальной картины. Премьера запланирована на первый квартал 2027 года, съемки начнутся в июне 2026 года. Продюсером фильма выступит Георгий Малков, режиссером — Илья Ермолов. Права на экранизацию одноименной повести Шахназарова приобрела кинокомпания «Кинотека».
«Я не хочу участвовать [в процессе], как-то влезать в это дело. Если что-то будет нужно, если [создателям] захочется услышать мои мысли, то я, конечно, помогу», — сказал собеседник агентства.
Шахназаров уточнил, что речь идет не о ремейке фильма «Курьер», а о новой экранизации одноименной повести. «В основе этой адаптации лежит повесть. Она, кстати, отличалась от фильма, который я снял», — пояснил режиссер.
Шахназаров подчеркнул, что намерен посмотреть новую экранизацию. «Ну конечно, посмотрю», — сказал он, добавив, что ранее ознакомился с театральной постановкой «Курьер» режиссера Владимира Панкова в театре «Центр драматургии и режиссуры» и остался доволен. «Я с интересом и удовольствием посмотрел [постановку]. И, кстати, в зале было полно народу. Так что если [создатели новой версии] пригласят, то я пойду», — заключил он.
В широкий прокат картина вышла в мае 1987 года. Фильм стал одним из лидеров проката в этом году, собрав более 50 миллионов зрителей. События фильма разворачиваются в Москве во времена перестройки. В центре сюжета — герой Иван, который только что окончил школу, но поступить в институт не смог — провалился на экзаменах. Он устраивается на должность курьера в журнале «Вопросы познания». Выполняя очередное поручение по работе, он привозит рукопись профессору Кузнецову, где знакомится с его дочерью Катей.