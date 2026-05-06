Шахназаров не будет принимать участие в съемках новой версии «Курьера»

В широкий прокат картина вышла в мае 1987 года. Фильм стал одним из лидеров проката в этом году, собрав более 50 миллионов зрителей. События фильма разворачиваются в Москве во времена перестройки. В центре сюжета — герой Иван, который только что окончил школу, но поступить в институт не смог — провалился на экзаменах. Он устраивается на должность курьера в журнале «Вопросы познания». Выполняя очередное поручение по работе, он привозит рукопись профессору Кузнецову, где знакомится с его дочерью Катей.