Современную адаптацию «Курьера» Шахназарова снимут к 40-летию картины

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Новую версию фильма «Курьер» народного артиста режиссера Карена Шахназарова снимут к 40-летию оригинальной картины. Премьера запланирована на первый квартал 2027 года, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании «Кинотека».
Съемки картины начнутся в июне, актерский состав не раскрывается. Продюсером фильма выступит Георгий Малков («На деревню дедушке», «Непослушник»), режиссером — Илья Ермолов («Хирург», «Золотое дно»). Права на экранизацию одноименной повести Карена Шахназарова приобрела кинокомпания «Кинотека».
Как отметил в беседе с ТАСС Шахназаров, тема взаимоотношений родителей и детей остается неизменной для разных эпох. «Когда молодой человек вступает в жизнь, он всегда хочет самоутвердиться. Этот процесс не зависит от эпохи: у каждого поколения семнадцатилетних, входящих в жизнь, возникают примерно одни и те же сложности — и в отношениях с родителями, и во взаимодействии с обществом», — сказал он. По его словам, эти темы сохраняют актуальность и спустя 40 лет с момента выхода первого «Курьера». «Насколько я вижу, и фильм, и повесть до сих пор достаточно востребованы среди молодежи. Сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, — мне кажется, правильной темой», — добавил режиссер.
В свою очередь Ермолов подчеркнул, что создатели не планируют переснимать культовую картину. «Мы не переснимаем культовый фильм, а с новым взглядом подходим к экранизации одноименной повести Карена Георгиевича. Сегодня перед молодыми людьми, так же как и тогда, стоит непростой жизненный выбор. Любопытно пройти этот путь с нашими героями, наблюдая за их поиском себя. Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных», — заключил Ермолов.
О фильме
В широкий прокат картина вышла в мае 1987 года. Фильм стал одним из лидеров проката в этом году, собрав более 50 млн зрителей. События фильма разворачиваются в Москве во времена перестройки. В центре сюжета — герой Иван, который только что окончил школу, но поступить в институт не смог — провалился на экзаменах. Он устраивается на должность курьера в журнале «Вопросы познания». Выполняя очередное поручение по работе, он привозит рукопись профессору Кузнецову, где знакомится с его дочерью Катей.