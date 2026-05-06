Звезда «Трудных подростков» Виталий Андреев объявил о пополнении в семье

30-летний Виталий Андреев, звезда сериала «Трудные подростки», женился на своей возлюбленной Ольге Зайцевой. Кадрами со свадьбы артисты активно делились в своих социальных сетях. Однако главным сюрпризом для всех присутствующих на торжестве стала новость о скором пополнении в семье.
Во время того, как молодожены делали совместный снимок с гостями церемонии, включился закадровый голос, звучавший очень мило и по‑детски. Он сообщил, что тоже есть на общем фото — просто его пока нельзя увидеть. Этот момент растрогал близких и родных супругов до слез.
«А казалось бы просто семейное фото», — с юмором подписал видео Виталий.
Поклонники актеров пришли в восторг от новости и засыпали пару поздравлениями. «Ребята, это прекрасно!», «Сюрприз на сюрпризе. Вы что творите!», «Я еще от предложения не выдохнула, а тут такое», — написали пользователи Сети в комментариях.