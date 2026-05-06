Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Айнура из «Кухни» проводит обряды на корпоративах

Актриса Жаныл Асанбекова выступает на свадьбах и корпоративах с национальными обрядами
Жаныл Асанбекова
Жаныл АсанбековаИсточник: Алексей Молчановский

Актриса Жаныл Асанбекова, известная зрителям по роли Айнуры из ресторана «Клод Моне» в сериале «Кухня», зарабатывает на частных мероприятиях, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Она регулярно выступает на свадьбах, корпоративах и семейных торжествах. Ее зовут на переезды, к рождению детей и даже перед хирургическими операциями. Особое место в ее практике занимают обряды в народных костюмах. Один из них — «алас-алас».

Заказчики воспринимают его как способ очищения и снятия негатива. Также высоким спросом пользуются выступления на мероприятиях, связанных с обрядом обрезания у детей. За стандартный корпоратив, который включает несколько песен и элементы шоу, артистка получает около 15 тысяч рублей.

Как сообщает источник, именно такие заказы сейчас приносят ей основной доход. При этом на год у нее запланировано всего несколько кинопроектов. Ранее актриса уже сталкивалась с финансовыми трудностями и кредитными долгами. Сейчас она живет в Подмосковье и совмещает съемки с частными выступлениями. Именно они стали для нее главным источником заработка.