Марс издревле будоражит умы людей. Ему приписывали мистические свойства, в его движении искали тайные предзнаменования. О Марсе грезили писатели-фантасты и инженеры-конструкторы. И, конечно, Красная планета не раз появлялась в кино — причем не только в документальных или научно-фантастических фильмах. За более чем столетнюю историю кинематографа Марс становился ареной для картин самых разных жанров.
«Аэлита»
Любителям рафинированного ретро стоит обратить внимание на фильм Якова Протазанова «Аэлита». Немая черно-белая кинолента вышла на экраны в 1924 году и стала одним из первых фильмов о Марсе в истории кино. Картина является экранизацией одноименного романа Алексея Толстого, в котором инженер Лось на корабле собственной конструкции отправляется на Марс и встречает там прекрасную королеву Аэлиту. Однако с прибытием землян на Красную планету там начинается революция, и отношения инженера с марсианской красавицей обрываются, едва успев начаться.
«Марс»
Сочетание научно-популярного и фантастического кино представил мастер советской фантастики Павел Клушанцев, известный по фильму «Планета бурь» о путешествии людей на Венеру. В его картине 1968 года с лаконичным названием «Марс» нет главных героев.
Лента представляет собой сочетание документальных и постановочных кадров, щедро дополненных мультипликационными вставками. Фильм рассказывает как об истории изучения Марса, так и о его возможной колонизации людьми в том виде, в каком этот процесс представлялся в конце 1960-х годов.
«Оно! Ужас из космоса»
Планета со спутниками Фобосом («страх») и Деймосом («ужас») не могла не стать декорацией для хоррора. Еще в 1958 году режиссер Эдвард Л. Кан снял фильм «Оно! Ужас из космоса», ставший классикой жанра. По сюжету люди будущего, живущие в 1973 году, отправляют на Марс экспедицию, связь с которой пропадает вскоре после посадки.
Отправленная на помощь команда находит единственного выжившего и увозит его на Землю. Но вместе со спасенным космонавтом на корабль проникает Оно… И до Земли долетают не все.
«Вспомнить все»
Приключенческий боевик о Марсе? Конечно. Хрестоматийным примером такого фильма стал «Вспомнить все» Пола Верховена с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
Недовольный жизнью простой рабочий решает внедрить себе искусственные воспоминания о приключениях на Марсе. Но неожиданно выясняется, что на Красной планете он уже бывал, а вся его жизнь — не более чем тщательно сконструированная иллюзия. Чтобы понять, кто он на самом деле, герой вновь отправляется на Марс.
«Четвертая планета»
Продолжая советскую кинематографическую традицию исследовать прежде всего человеческую душу, режиссер Дмитрий Астрахан в 1995 году выпустил фильм-притчу о путешествии на Марс — «Четвертая планета». Герои отправляются на четвертую планету от Солнца, но вместо красноватой пыли и разреженной атмосферы обнаруживают маленький советский городок образца 1970-х годов.
Командир экспедиции Сергей Беляев, роль которого исполнил Анатолий Котенев, узнает в этом месте свою малую родину. Более того, он оказывается в моменте, когда еще может спасти свою первую любовь от гибели. Но ради этого ему придется отказаться от настоящего и остаться жить на Марсе — в мире, созданном неизвестными силами.
«Человек-ракета»
Комедийный фильм о приключениях на Марсе снял режиссер Стюарт Гиллард, известный по фильму «Черепашки-ниндзя 3» и сериалу «Беверли-Хиллз, 90210». В его картине «Человек-ракета» 1997 года выдающийся, но крайне неуклюжий программист Фред Рэндалл случайно оказывается в составе экспедиции на Марс, что оборачивается чередой комичных ситуаций. Главную роль исполнил канадский комик Харланд Уильямс, известный по фильмам «Девять ярдов» и «Парни из женской общаги».
«Космос между нами»
Любители подростковых мелодрам тоже не остались без фильма о Марсе. В 2017 году в прокат вышла картина Питера Челсома «Космос между нами» с Эйсой Баттерфилдом в главной роли. По сюжету подросток по имени Гарднер становится первым человеком, родившимся на Марсе. Однако, поскольку его существование угрожает всей программе экспедиции, этот факт держат в строжайшей тайне.
Так проходит 16 лет, пока Гарднер не знакомится через интернет с земной девушкой и не решает отправиться на Землю, чтобы встретить свою любовь. Но его организм не приспособлен к земной гравитации, и путешествие на родину человечества может обернуться для него гибелью.