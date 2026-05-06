Светлана Иванова и Сергей Гилев играют супругов в сериале с Аглаей Тарасовой

Четырехсерийная драма Клима Козинского исследует любовь в длительных отношениях
Клим Козинский, Аглая Тарасова и Светлана Иванова на съемках сериала «Ссора», фото: пресс-служба
Начались съемки четырехсерийного драматического проекта «Ссора». Сюжет закручивается вокруг случайного разговора Егора и Виты, которые после 20 лет совместной жизни приходят к точке полного переосмысления своих отношений.

Главные роли в сериале сыграли Сергей Гилев и Светлана Иванова. Также в проекте снимаются Аглая Тарасова, Максим Лагашкин, Полина Цыганова, Илларион Маров и другие.

Светлана Иванова в сериале «Ссора», фото: пресс-служба
Сергей Гилев в сериале «Ссора», фото: пресс-служба
Режиссером выступил Клим Козинский — ранее он снял хиты «13 клиническая» и «Первый номер», а недавно закончил работу над сериалом «Полдень» по произведению братьев Стругацких.

По словам Козинского, у «Ссоры» восхитительный сценарий: «Прекрасный язык. Прекрасные характеры. Словно опять смотришь “Пять вечеров”, “Родню” или “Осенний марафон”».

Аглая Тарасова и Светлана Иванова в сериале «Ссора», фото: пресс-служба
Полина Цыганова в сериале «Ссора», фото: пресс-служба
Проект рассказывает об эмоциональной зависимости, личных границах, с разных сторон изучает любовь в длительных отношениях и исследует парадокс отношений, в которых уже нет сил быть вместе, но и расстаться не получается.

«Я много разных семейных отношений в жизни видел, но никогда не сталкивался с такими, что мы играем, — признается Сергей Гилев. — Но при этом наши экранные семейные отношения выглядят почему-то узнаваемыми, возможными, вполне реальными».

Максим Лагашкин в сериале «Ссора», фото: пресс-служба
Сериал «Ссора» снимается силами холдинга ON Студия. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре «Кион».