Гоша Куценко сыграет двойников в комедии «Губернатор»: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок комедийного сериала с Гошей Куценко
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Губернатор»
Стартовали съемки комедийного сериала «Губернатор», в котором Гоша Куценко сыграет сразу две роли: коррумпированного политика и его двойника. Также в сериале снимаются Ольга Медынич, Наталья Бардо, Анна Глаубэ, Никита Тарасов, Павел Ворожцов и другие. Режиссером комедии выступит Алексей Зотов.

По сюжету, продажный губернатор Илья Архипов (Куценко) находит двойника — обычного электрика Вадика (Куценко) — чтобы тот подменил его во время тайного отпуска. Но по дороге в аэропорт начальник попадает в аварию, теряет память и оказывается в доме Ольги, женщины, чье жилье он недавно приказал снести. Оля решает отомстить: выдает чиновника за своего мужа Колю и заставляет работать в деревне.

Кадр из сериала «Губернатор»
Анна Глаубэ на съемках сериала «Губернатор»
Тем временем супруга губернатора (Бардо) раскрывает подмену, но велит Вадику продолжать — ради статуса и денег. В городе электрик неожиданно становится народным любимцем, а в деревне настоящий губернатор перевоспитывается и влюбляется в Олю.

Кадр из сериала «Губернатор»
«Я в окружении прекрасных девушек, женщин. И меня — два», — поделился Гоша Куценко.

«Это в какой-то степени мой бенефис», — признался актер. — И, конечно, я опираюсь на моих партнеров — актеров, у которых выписаны блистательные роли. Они сталкиваются поочередно с моими двумя персонажами: с чиновником и с простым работягой. Мы их перемешиваем, они развиваются, меняются. Вообще, это история про изменение натуры человеческой».

На съемках сериала «Губернатор»
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале ТНТ.