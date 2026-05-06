Стартовали съемки комедийного сериала «Губернатор», в котором Гоша Куценко сыграет сразу две роли: коррумпированного политика и его двойника. Также в сериале снимаются Ольга Медынич, Наталья Бардо, Анна Глаубэ, Никита Тарасов, Павел Ворожцов и другие. Режиссером комедии выступит Алексей Зотов.
По сюжету, продажный губернатор Илья Архипов (Куценко) находит двойника — обычного электрика Вадика (Куценко) — чтобы тот подменил его во время тайного отпуска. Но по дороге в аэропорт начальник попадает в аварию, теряет память и оказывается в доме Ольги, женщины, чье жилье он недавно приказал снести. Оля решает отомстить: выдает чиновника за своего мужа Колю и заставляет работать в деревне.
Тем временем супруга губернатора (Бардо) раскрывает подмену, но велит Вадику продолжать — ради статуса и денег. В городе электрик неожиданно становится народным любимцем, а в деревне настоящий губернатор перевоспитывается и влюбляется в Олю.
«Я в окружении прекрасных девушек, женщин. И меня — два», — поделился Гоша Куценко.
«Это в какой-то степени мой бенефис», — признался актер. — И, конечно, я опираюсь на моих партнеров — актеров, у которых выписаны блистательные роли. Они сталкиваются поочередно с моими двумя персонажами: с чиновником и с простым работягой. Мы их перемешиваем, они развиваются, меняются. Вообще, это история про изменение натуры человеческой».
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале ТНТ.