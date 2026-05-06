По сюжету, продажный губернатор Илья Архипов (Куценко) находит двойника — обычного электрика Вадика (Куценко) — чтобы тот подменил его во время тайного отпуска. Но по дороге в аэропорт начальник попадает в аварию, теряет память и оказывается в доме Ольги, женщины, чье жилье он недавно приказал снести. Оля решает отомстить: выдает чиновника за своего мужа Колю и заставляет работать в деревне.