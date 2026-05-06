Российский фильм «Твое сердце будет разбито» выйдет в зарубежный прокат

Мелодрама «Твое сердце будет разбито» выйдет в зарубежный прокат. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба онлайн-кинотеатра
Фильм будет показан в странах Латинской Америки, первые показы пройдут уже 6 августа.
Как рассказали представители платформы, после премьеры в России рекламные материалы фильма стали активно распространяться в зарубежном сегменте интернета, в сети стали формироваться фан-клубы ромкома, и немалый интерес к картине проявляли пользователи из Латинской Америки. После этого фильмом заинтересовались международные прокатчики, что стало ключевым фактором для расширения дистрибуции фильма за пределы России.
В отечественном прокате прокатчиком молодежного ромкома «Твое сердце будет разбито» выступает «Атмосфера Кино». За месяц демонстрации на отечественных экранах фильм собрал более 1,87 миллиона зрителей и свыше 900 миллионов рублей.