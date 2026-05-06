Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в том, что он украл ее внешность для «Аватара»

К’Орианка Килчер подала в суд на режиссера Джеймса Кэмерона
К’Орианка Килчер
К’Орианка КилчерИсточник: Legion-Media.ru

Актриса К’Орианка Килчер подала в суд на режиссера Джеймса Кэмерона и студию Disney. Женщина заявляет, что ее внешность использовали без разрешения для создания персонажа Нейтири из культового фильма «Аватар». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на The New York Times.

Толчком к разбирательству послужило интервью постановщика. В нем Кэмерон рассказал, что «нижняя часть лица» синекожей героини принадлежит именно Килчер. Актриса работала с режиссером в юности, и, по ее словам, он тогда тайно «скопировал» ее черты.

«В эпоху искусственного интеллекта наша личность больше не в безопасности», — заявила возмущенная артистка. Она требует компенсацию за то, что ее облик использовали незаконно.

К’Орианка известна зрителям по фильмам «Жизнь Чака», «Лулу и Бриггс», «Недруги», а также по сериалу «Йеллоустоун». В Disney и офисе Кэмерона официальных комментариев по этому делу пока не давали.