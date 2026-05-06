Голливудский актер Джон Малкович стал гражданином Хорватии. О решении властей 5 мая сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович. Он опубликовал заявление на своей странице в соцсети. На это обратил внимание Life.ru.
«Мы поприветствовали Джона Малковича, <…> мы рады, что он с гордостью поддерживает свои хорватские корни», — написал глава правительства.
Пленкович также отметил, что долгая карьера артиста и его достижения в искусстве служат мощным источником вдохновения для молодежи.
Напомним, Джон Малкович имеет хорватские корни. Его бабушка и дедушка по отцовской линии были хорватскими иммигрантами из хорватского города Озаля.
Ранее в сети восхитились 71-летним Джоном Малковичем на фото для журнала.