Джорджу Клуни — 65: история актера, который покорил Голливуд не сразу

Он хотел быть бейсболистом, а стал одним из самых известных и высокооплачиваемых актеров Голливуда. К 65-летию Джорджа Клуни рассказываем о его пути к успеху
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Джордж Клуни буквально излучает легкость, небрежную элегантность и успех, и его часто сравнивают со звездами золотой эры Голливуда вроде Кларка Гейбла. Кажется, что таким же легким был и его путь к голливудским вершинам. Конечно, это лишь видимость. В жизни актера были крупные провалы и непростые выборы. 6 мая Клуни исполняется 65 лет. Рассказываем, как складывался путь к успеху актера, который, как вино, с годами становится только лучше.

Выигрыш в генетической лотерее

Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Rex / Fotodom.ru

Казалось бы, кем еще, если не голливудской звездой, должен был стать мальчик, с детства привыкший жить под вниманием прессы? Отец Джорджа — Ник Клуни — работал телеведущим на канале American Movie Classics в Кентукки и часто брал сына на съемки различных шоу. Мать — Нина Брюс — в прошлом была победительницей конкурса красоты, тетя Розмари Клуни — известной певицей 1950-х, а дядя Хосе Феррер — первым латиноамериканским актером, получившим «Оскар».

С детства Джордж воспринимал публичность как норму, но его первой страстью стал вовсе не экран. Тем более что в средней школе у мальчика парализовало половину лица, из-за чего целый год сверстники дразнили его «Франкенштейном». Юный Джордж видел себя профессиональным бейсболистом. Он не раз пытался попасть в состав клуба «Цинциннати Редс», но безуспешно. Тогда, по примеру отца, Клуни поступил на факультет журналистики, правда, без особого интереса.

Однажды вместе с двоюродными братьями Джордж попал на съемочную площадку фильма и был очарован общей атмосферой. Он бросил учебу, вопреки возражениям родителей, и переехал к тете в Калифорнию.

Фильмы «третьей свежести»

Кадр из фильма «Возвращение помидоров-убийц»
Кадр из фильма «Возвращение помидоров-убийц»

В Голливуде молодого человека, пусть и крайне харизматичного, никто не ждал с распростертыми объятиями. Хождения по кастингам он совмещал с работой продавца обуви, художника-карикатуриста и страхового агента. На протяжении 1980-х годов Клуни снимался в эпизодах, третьесортных сериалах и фильмах вроде «Возвращения помидоров-убийц».

Четвертый десяток Джордж вполне мог встретить в статусе актера второго плана, если бы не семейная трагедия: его дядя-тезка, некогда перспективный пилот и любимец женщин, скончался от алкогольной зависимости в убогом трейлере. Клуни увидел в этом возможный сценарий своего будущего и с удвоенной энергией взялся за поиск серьезных ролей.

Взлет и позор

Кадр из сериала «Скорая помощь»
Кадр из сериала «Скорая помощь»

В 1994 году 33-летнего Клуни утвердили на роль педиатра Дага Росса в новом телешоу «Скорая помощь». По сценарию Росс должен был появиться лишь в эпизоде, но харизма и обаяние актера сделали персонажа одним из главных — Клуни снимался в сериале пять лет. «Скорая помощь» стала хитом с ежедневной аудиторией в 40 миллионов зрителей и наконец принесла актеру известность.

После этого Клуни стал получать приглашения от режиссеров большого кино: в 1996 году вышел культовый фильм «От заката до рассвета», затем — «Один прекрасный день» и «Миротворец».

Первый громкий провал тоже не заставил себя ждать. Клуни сыграл Бэтмена в супергеройском боевике «Бэтмен и Робин», но итоговый монтаж фильма вызвал шквал критики и у зрителей, и у профессионалов. Картина получила несколько номинаций на антипремию «Золотая малина» и неофициальный статус худшей экранизации комиксов. Позднее сам актер признавался, что не раз извинялся за эту работу, в том числе перед легендарным исполнителем роли Бэтмена Адамом Уэстом.

Отказ от блокбастеров

Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»
Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

Качественная перезагрузка случилась после драмы «Идеальный шторм» (2000), а «Одиннадцать друзей Оушена» Стивена Содерберга окончательно ввели Клуни в высшую касту Голливуда.

Но интересы актера давно вышли за рамки работы в кадре. После провала «Бэтмена» он утвердился в мысли: «Хочешь сделать хорошо — сделай это сам». То есть контролировать производство фильма в качестве режиссера или продюсера.

Первую номинацию на «Оскар» как режиссер он получил уже в 2006 году за фильм «Доброй ночи и удачи», к которому также написал сценарий. Та же церемония принесла ему и первую статуэтку — за лучшую мужскую роль второго плана в политическом триллере «Сириана». Продюсерская работа Клуни тоже была высоко оценена киноакадемией: в 2013 году фильм «Операция “Арго”» победил в номинации «Лучший фильм».

Сегодня Джордж Клуни — обладатель двух «Оскаров», четырех «Золотых глобусов» и множества престижных кинонаград. Журнал Time включал его в список ста самых влиятельных людей мира, а Forbes — в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. И если в профессиональном плане все складывалось блестяще, то личное счастье Клуни искал долго.

Поражение холостяка

Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль КлуниИсточник: Legion-Media.ru

В 28 лет Джордж женился на актрисе Талии Болсам. Их стремительный роман, начавшийся в баре, завершился церемонией в Лас-Вегасе — городе, о котором принято шутить: все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Семейная жизнь продлилась чуть больше трех лет.

Позднее Клуни не раз говорил, что совершенно не создан для брака. Это утверждение и закрепившаяся за ним репутация вечного холостяка не мешали ему заводить романы с красивейшими моделями и актрисами: Лизой Сноудон, Рене Зеллвегер, Карен Даффи, Кристой Аллен. Но самым постоянным спутником актера на протяжении 18 лет был мини-пиг Макс.

Поэтому помолвка 53-летнего закоренелого холостяка Клуни с эффектной 35-летней Амаль Аламуддин — адвокатом по международному праву и защитницей Джулиана Ассанжа — стала настоящей сенсацией. Клуни признавался, что влюбился в Амаль с первого взгляда, как только она вошла в комнату. Сама Амаль далеко не сразу согласилась на отношения с голливудской звездой.

Свадьба состоялась в Венеции в 2014 году, а через три года супруги стали родителями близнецов. Актер говорил, что только после встречи с Амаль осознал, какой пустой была его жизнь до этого.

Уже 12 лет Джордж и Амаль — не просто одна из самых красивых пар Голливуда. Они активно занимаются благотворительностью: помогали пострадавшим от взрывов в Бейруте, поддерживали школы для сирийских беженцев, выделили более миллиона долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса и продолжают поддерживать организации, борющиеся с расизмом.