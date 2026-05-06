Джордж Клуни буквально излучает легкость, небрежную элегантность и успех, и его часто сравнивают со звездами золотой эры Голливуда вроде Кларка Гейбла. Кажется, что таким же легким был и его путь к голливудским вершинам. Конечно, это лишь видимость. В жизни актера были крупные провалы и непростые выборы. 6 мая Клуни исполняется 65 лет. Рассказываем, как складывался путь к успеху актера, который, как вино, с годами становится только лучше.
Выигрыш в генетической лотерее
Казалось бы, кем еще, если не голливудской звездой, должен был стать мальчик, с детства привыкший жить под вниманием прессы? Отец Джорджа — Ник Клуни — работал телеведущим на канале American Movie Classics в Кентукки и часто брал сына на съемки различных шоу. Мать — Нина Брюс — в прошлом была победительницей конкурса красоты, тетя Розмари Клуни — известной певицей 1950-х, а дядя Хосе Феррер — первым латиноамериканским актером, получившим «Оскар».
С детства Джордж воспринимал публичность как норму, но его первой страстью стал вовсе не экран. Тем более что в средней школе у мальчика парализовало половину лица, из-за чего целый год сверстники дразнили его «Франкенштейном». Юный Джордж видел себя профессиональным бейсболистом. Он не раз пытался попасть в состав клуба «Цинциннати Редс», но безуспешно. Тогда, по примеру отца, Клуни поступил на факультет журналистики, правда, без особого интереса.
Однажды вместе с двоюродными братьями Джордж попал на съемочную площадку фильма и был очарован общей атмосферой. Он бросил учебу, вопреки возражениям родителей, и переехал к тете в Калифорнию.
Фильмы «третьей свежести»
В Голливуде молодого человека, пусть и крайне харизматичного, никто не ждал с распростертыми объятиями. Хождения по кастингам он совмещал с работой продавца обуви, художника-карикатуриста и страхового агента. На протяжении 1980-х годов Клуни снимался в эпизодах, третьесортных сериалах и фильмах вроде «Возвращения помидоров-убийц».
Четвертый десяток Джордж вполне мог встретить в статусе актера второго плана, если бы не семейная трагедия: его дядя-тезка, некогда перспективный пилот и любимец женщин, скончался от алкогольной зависимости в убогом трейлере. Клуни увидел в этом возможный сценарий своего будущего и с удвоенной энергией взялся за поиск серьезных ролей.
Взлет и позор
В 1994 году 33-летнего Клуни утвердили на роль педиатра Дага Росса в новом телешоу «Скорая помощь». По сценарию Росс должен был появиться лишь в эпизоде, но харизма и обаяние актера сделали персонажа одним из главных — Клуни снимался в сериале пять лет. «Скорая помощь» стала хитом с ежедневной аудиторией в 40 миллионов зрителей и наконец принесла актеру известность.
После этого Клуни стал получать приглашения от режиссеров большого кино: в 1996 году вышел культовый фильм «От заката до рассвета», затем — «Один прекрасный день» и «Миротворец».
Первый громкий провал тоже не заставил себя ждать. Клуни сыграл Бэтмена в супергеройском боевике «Бэтмен и Робин», но итоговый монтаж фильма вызвал шквал критики и у зрителей, и у профессионалов. Картина получила несколько номинаций на антипремию «Золотая малина» и неофициальный статус худшей экранизации комиксов. Позднее сам актер признавался, что не раз извинялся за эту работу, в том числе перед легендарным исполнителем роли Бэтмена Адамом Уэстом.
Отказ от блокбастеров
Качественная перезагрузка случилась после драмы «Идеальный шторм» (2000), а «Одиннадцать друзей Оушена» Стивена Содерберга окончательно ввели Клуни в высшую касту Голливуда.
Но интересы актера давно вышли за рамки работы в кадре. После провала «Бэтмена» он утвердился в мысли: «Хочешь сделать хорошо — сделай это сам». То есть контролировать производство фильма в качестве режиссера или продюсера.
Первую номинацию на «Оскар» как режиссер он получил уже в 2006 году за фильм «Доброй ночи и удачи», к которому также написал сценарий. Та же церемония принесла ему и первую статуэтку — за лучшую мужскую роль второго плана в политическом триллере «Сириана». Продюсерская работа Клуни тоже была высоко оценена киноакадемией: в 2013 году фильм «Операция “Арго”» победил в номинации «Лучший фильм».
Сегодня Джордж Клуни — обладатель двух «Оскаров», четырех «Золотых глобусов» и множества престижных кинонаград. Журнал Time включал его в список ста самых влиятельных людей мира, а Forbes — в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. И если в профессиональном плане все складывалось блестяще, то личное счастье Клуни искал долго.
Поражение холостяка
В 28 лет Джордж женился на актрисе Талии Болсам. Их стремительный роман, начавшийся в баре, завершился церемонией в Лас-Вегасе — городе, о котором принято шутить: все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Семейная жизнь продлилась чуть больше трех лет.
Позднее Клуни не раз говорил, что совершенно не создан для брака. Это утверждение и закрепившаяся за ним репутация вечного холостяка не мешали ему заводить романы с красивейшими моделями и актрисами: Лизой Сноудон, Рене Зеллвегер, Карен Даффи, Кристой Аллен. Но самым постоянным спутником актера на протяжении 18 лет был мини-пиг Макс.
Поэтому помолвка 53-летнего закоренелого холостяка Клуни с эффектной 35-летней Амаль Аламуддин — адвокатом по международному праву и защитницей Джулиана Ассанжа — стала настоящей сенсацией. Клуни признавался, что влюбился в Амаль с первого взгляда, как только она вошла в комнату. Сама Амаль далеко не сразу согласилась на отношения с голливудской звездой.
Свадьба состоялась в Венеции в 2014 году, а через три года супруги стали родителями близнецов. Актер говорил, что только после встречи с Амаль осознал, какой пустой была его жизнь до этого.
Уже 12 лет Джордж и Амаль — не просто одна из самых красивых пар Голливуда. Они активно занимаются благотворительностью: помогали пострадавшим от взрывов в Бейруте, поддерживали школы для сирийских беженцев, выделили более миллиона долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса и продолжают поддерживать организации, борющиеся с расизмом.