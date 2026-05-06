На Ставрополье снимут казачий детский патриотический фильм

По сюжету городской мальчик Савва, воспитанный в цифровой среде, попадает в мир ответственности, труда и взаимопомощи, где живет его сверстник Иван. Традиционная игра «Казаки-разбойники» становится мостом между поколениями и культурами восприятия мира, способом внутреннего взросления героя. Фильм показывает, что характер, дружбу и братство невозможно получить через экран телефона — они формируются в действии и заботе о других.