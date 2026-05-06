На Ставрополье снимут казачий детский патриотический фильм

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 мая. /ТАСС/. Съемки первого казачьего детского патриотического фильма «Казаки-разбойники» пройдут в Ставропольском крае. Соответствующий проект стал победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщили ТАСС в Терском войсковом казачьем обществе.
«Современные дети растут в цифровой среде, где влияние социальных сетей нередко формирует их ценности и модели поведения. Для многих подростков образцами становятся вымышленные персонажи и блогеры. Проект сознательно меняет этот вектор: героями становятся реальные люди — наши предки, ветераны, казаки и сегодняшние защитники Отечества», — говорится в сообщении.
Съемки проходят в станице Горячеводской. Основная локация — подворье «В гости к казакам» с хозяйственными постройками и конюшней, здесь же дети будут обучаться народным ремеслам, верховой езде. Духовные сцены снимаются в казачьем храме Успения Божией Матери. Отдельные эпизоды будут отсняты в станицах Ставропольского края.
По сюжету городской мальчик Савва, воспитанный в цифровой среде, попадает в мир ответственности, труда и взаимопомощи, где живет его сверстник Иван. Традиционная игра «Казаки-разбойники» становится мостом между поколениями и культурами восприятия мира, способом внутреннего взросления героя. Фильм показывает, что характер, дружбу и братство невозможно получить через экран телефона — они формируются в действии и заботе о других.