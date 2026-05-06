Отечественные мультфильмы начнут получать полное госфинансирование

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей вступил в силу.
Изменения были внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Согласно документу, теперь предусмотрена возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и подростков.
До этого было предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, однако эта норма не распространялась на анимацию.