Французский комический актер Кристиан Клавье завоевал всемирную славу в 90-х годах прошлого века. Однако у себя на родине он был знаменит еще десятилетием ранее. Клавье прославился благодаря работе в комедийной театральной труппе «Сплендид» и к концу 80-х имел репутацию комика, перенявшего эстафетную палочку у великого Луи де Фюнеса.
Начиная с небольших ролей в малоизвестных фильмах, он постепенно стал актером мировой величины. За свою более чем полувековую карьеру Клавье снялся в десятках фильмов и сериалов, написал множество сценариев, а также озвучивал мультфильмы и видеоигры. В середине 20-х годов популярность Кристиана Клавье постепенно начала спадать. Однако и на второстепенных ролях он продолжил демонстрировать талант смешить людей.
«Загорелые»
Фильмом, открывшим Кристиану Клавье дорогу в большое кино, стала комедия «Загорелые» 1978 года. В ее основу легла адаптированная пьеса «Любовь, моллюски и ракообразные» из репертуара «Сплендид». Сатирическая картина об особенностях пляжного отдыха по-французски собрала на родине более двух миллионов зрителей и на сегодняшний день является классикой французского развлекательного кино.
Через два года на волне успеха вышел фильм «Загорелые на лыжах», в котором персонажи предыдущей картины встретились на горнолыжном курорте. Хотя вторая часть вышла менее популярной, сразу же появилась идея снять третий фильм. Однако реализовать ее удалось лишь в 2006 году, когда на экраны вышла комедия «Веселые и загорелые», в которой Клавье вновь вернулся к роли Жерома Тарера.
«Пришельцы»
Фильмом, принесшим Кристиану Клавье мировую славу, стала фантастическая комедия 1993 года «Пришельцы». По сюжету средневековый рыцарь, граф Годфруа де Монмирай, из-за ошибки волшебника попадает во Францию середины 90-х. Вместе с ним сквозь века проносится его слуга-пройдоха Жакуй.
Парочку гостей из прошлого сыграли Жан Рено и Кристиан Клавье, уже имевшие опыт совместной работы в комедийном боевике Жан-Мари Пуаре «Операция “Тушенка”». В дальнейшем они возвращались к своим ролям графа Годфруа и Жакуя в фильмах «Пришельцы 2: Коридоры времени» и «Пришельцы 3: Взятие Бастилии». Также в 2001 году специально для проката в США был выпущен ремейк оригинального фильма под названием «Пришельцы в Америке» с Рено и Клавье. Но популярности исходника он не снискал.
«Между ангелом и бесом»
В криминальной комедии «Между ангелом и бесом» Кристиан Клавье сыграл сразу две роли. Он предстал излишне правильным и набожным священником Тарэном, а также бесом, всеми способами пытающимся сбить священнослужителя с пути истинного. Во Франции фильм посмотрели без малого шесть миллионов человек, что сделало его вторым в списке самых кассовых лент года.
Партнером Кристиана Клавье выступил известный актер Жерар Депардье, который сыграл жадного и беспринципного владельца кабаре по имени Антуан, а также его ангела-хранителя, пытающегося сделать из Антуана хорошего человека. Фильм «Между ангелом и бесом» стал началом плодотворного сотрудничества Клавье и Депардье.
«Астерикс и Обеликс»
Наиболее известной работой Кристиана Клавье стала роль галла Астерикса в экранизациях популярных во Франции комиксов Рене Госинни и Альбера Удерзо. Партнером Клавье вновь выступил Жерар Депардье, сыгравший роль пузатого галла Обеликса.
Первым в 1999 году появился фильм «Астерикс и Обеликс против Цезаря», в котором друзья отправляются выручать из римских застенков друида Панорамикса. Следом вышла вторая часть под названием «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», ставшая еще более успешной. От съемок в последующих фильмах франшизы Клавье отказался, тогда как Депардье еще дважды примерял костюм Обеликса.
«Безумная свадьба»
Среди более позднего творчества Кристиана Клавье выделяется злободневная комедия 2014 года «Безумная свадьба», снятая режиссером Филиппом де Шовроном. При бюджете в 13 миллионов евро картина собрала в прокате более 200 млн. И то только потому, что в США и Великобритании фильм подвергался критике как расистский.
Клавье сыграл главную роль добропорядочного главы французского семейства, три старшие дочери которого одна за другой вышли замуж. Вот только одна выскочила за китайца. Другая — за араба. Третья — за еврея. А четвертая, младшенькая, приготовила родителям сюрприз и хочет показать им своего жениха из Кот-д’Ивуара. Причем отец последнего категорически против выбора сына и открыто заявляет о своем презрении к бывшей метрополии.