Джиджи Хадид высказалась о Брэдли Купере: «Когда думаю о нем, сразу улыбаюсь»

31‑летняя Джиджи Хадид раскрыла подробности отношений с 51‑летним Брэдли Купером. Во время прямой трансляции Vogue с Met Gala 2026 модель дала редкий комментарий о романе, который много месяцев скрывала.
«Я стараюсь настроиться на позитивный лад. Наша работа заключается в том, чтобы настроиться правильно и думать о хорошем, и тогда улыбка появляется в глазах, и ты светишься. Когда я думаю о Хай и о Брэдли, я сразу улыбаюсь», — поделилась эмоциями Хадид.
На ковровой дорожке Хадид появилась в «голом» платье от Miu Miu. Брэдли ей компанию не составил — его заметили уже внутри музея.
Знаменитости начали встречаться в 2023 году, а в конце прошлого года актер сделал модели предложение — по слухам, пара планирует сыграть свадьбу в ближайшее время. До романа с актером Хадид шесть лет встречалась с экс‑солистом One Direction Зейном Маликом — от этих отношений у модели есть дочь Хай.