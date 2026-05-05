Анна Пересильд выбрала, куда будет поступать после школы

Анна Пересильд собирается поступать в ГИТИС сразу после школы. Как выяснили журналисты kp.ru, выпускница планирует попасть на актерский факультет, которым руководит Олег Меньшиков.
Девушка намерена закончить школу экстерном и без паузы подать документы в тот же вуз, где когда-то училась ее знаменитая мать.
Чтобы стать студенткой, Пересильд предстоит пройти несколько этапов отбора. Кроме творческого прослушивания, приемная комиссия изучит оценки из аттестата.
