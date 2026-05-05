Фильм «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном вышел онлайн

Фильм «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном в главных ролях официально вышел в цифровом варианте. Новая картина студии A24 добралась до онлайн-кинотеатров спустя месяц после мировой премьеры.
Сюжет фильма «Вот это драма!» рассказывает о Чарле и Эмме, которые готовятся к свадьбе, однако сталкиваются с конфликтом после разговора о худших поступках за всю жизнь.
При бюджете в 28 млн долларов картина собрала в мировом прокате 102 млн долларов, что сделало ее пятой лентой студии A24, которая смогла преодолеть такие показатели.