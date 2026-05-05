Юлия Топольницкая рассказала, как Игорь Чехов изменил ее жизнь

Юлия Топольницкая и Игорь Чехов в этом году отметят 10‑летнюю годовщину свадьбы. Пара связала себя узами брака 6 июля 2016 года. В преддверии этой даты актриса дала интервью и рассказала, как ее изменил супруг. Звезда заявила, что мужчина «принес легкость в ее жизнь».
«До встречи с Игорем я могла многое драматизировать, то есть любая задача для меня становилась проблемой, а Игорь принес легкость в мою жизнь. Но, конечно, и сейчас могут задеть какие‑то слова, даже до слез, но в силу своего характера я, скорее всего, не покажу это на людях, а поплачу дома», — поделилась она в интервью WomanHit.
История любви пары началась еще в студенческие годы. Юлия и Игорь познакомились во время поступления в театральный вуз, долго дружили, а затем начали встречаться.