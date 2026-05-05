Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Появились первые фото Юры Борисова в образе Гамлета

Премьера спектакля по мотивам пьесы Уильяма Шекспира состоится 14 мая на сцене МХТ им. А П. Чехова

МХТ им. А П. Чехова поделился в своем Telegram-канале фотографиями к спектаклю Андрея Гончарова «Гамлет», премьера которого состоится 14 мая.

Юра Борисов в образе Гамлета, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова
Юра Борисов в образе Гамлета, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова

На снимках в образах героев пьесы Уильяма Шекспира предстали актеры, задействованные в постановке: Юра Борисов, Анна Чиповская, Артем Быстров и другие.

Юра Борисов, исполняющий главную роль в спектакле, предстал в костюме, сделанном из фольги и с короной на голове. На ногах у актера были ролики.

Анна Чиповская, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова
Анна Чиповская, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова

Анна Чиповская, исполняющая роль Гертруды, была запечатлена в синих джинсах, босоножках и плаще.

Андрей Максимов и Анна Чиповская, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова
Андрей Максимов и Анна Чиповская, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова
Юра Борисов, Аня Чиповская, Артём Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Софья Шидловская, Кузьма Котрелев, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова
Юра Борисов, Аня Чиповская, Артём Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Софья Шидловская, Кузьма Котрелев, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова

Остальные артисты также были сняты в современных образах и в декорациях, представляющих собой деревянные контейнеры.

Напомним, об участии Юры Борисова в постановке по пьесе Шекспира стало известно в фервале. Спектакль позиционируется как «современный взгляд на историю Гамлета». Продажа билетов на спектакль стартовала в марте и практически сразу же все билеты были раскуплены. Цена у перекупщиков на премьерные показы доходила до 165 тыс. рублей.