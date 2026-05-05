МХТ им. А П. Чехова поделился в своем Telegram-канале фотографиями к спектаклю Андрея Гончарова «Гамлет», премьера которого состоится 14 мая.
На снимках в образах героев пьесы Уильяма Шекспира предстали актеры, задействованные в постановке: Юра Борисов, Анна Чиповская, Артем Быстров и другие.
Юра Борисов, исполняющий главную роль в спектакле, предстал в костюме, сделанном из фольги и с короной на голове. На ногах у актера были ролики.
Анна Чиповская, исполняющая роль Гертруды, была запечатлена в синих джинсах, босоножках и плаще.
Остальные артисты также были сняты в современных образах и в декорациях, представляющих собой деревянные контейнеры.
Напомним, об участии Юры Борисова в постановке по пьесе Шекспира стало известно в фервале. Спектакль позиционируется как «современный взгляд на историю Гамлета». Продажа билетов на спектакль стартовала в марте и практически сразу же все билеты были раскуплены. Цена у перекупщиков на премьерные показы доходила до 165 тыс. рублей.