Съемки сиквела фильма «Грань будущего» с Томом Крузом начнутся этой осенью

Том Круз и Эмили Блант вернутся к своим ролям
Кадр из фильма «Грань будущего»

Издание World of Reel, ссылаясь на инасйдера DanielRPK, сообщает, что съемки сиквела фильма «Грань будущего» начнутся осенью этого года. Также сообщается, что Том Круз и Эмили Блант вернутся к своим ролям. Дополнительной информации о сиквеле нет.

Оригинальный фильм вышел в 2014 году. При бюджете в 178 млн долларов фильм собрал в мировом прокате 370 млн долларов. На Rotten Tomatoes «Грань будущего» имеет 91% «свежести», а критики хвалили картину за сценарий, визуальные эффекты и операторскую работу.