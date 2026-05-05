Съемки сиквела фильма «Грань будущего» с Томом Крузом начнутся этой осенью

Издание World of Reel, ссылаясь на инасйдера DanielRPK, сообщает, что съемки сиквела фильма «Грань будущего» начнутся осенью этого года. Также сообщается, что Том Круз и Эмили Блант вернутся к своим ролям. Дополнительной информации о сиквеле нет.
Оригинальный фильм вышел в 2014 году. При бюджете в 178 млн долларов фильм собрал в мировом прокате 370 млн долларов. На Rotten Tomatoes «Грань будущего» имеет 91% «свежести», а критики хвалили картину за сценарий, визуальные эффекты и операторскую работу.