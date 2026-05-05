89-летняя Немоляева ответила раскритиковавшей советский менталитет Лазаревой

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева осудила телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), раскритиковавшую советский менталитет. Ее комментарий приводит «Абзац».
Звезда фильма «Служебный роман» призналась, что из-за эмиграции и скандальных высказываний Лазарева ей крайне неприятна.
«Она очень плохо говорит о людях, о России. По-моему, она чисто по-человечески на это не имеет никакого права», — подчеркнула актриса.
Знаменитость добавила, что качества людей не зависят от их нации, и призналась в любви россиянам.
«Как в любом народе, в России есть и очень талантливые, прекрасные люди, которые могут сделать для страны очень много», — пояснила она.
Ранее Светлана Немоляева осудила уехавших артистов за критику России.