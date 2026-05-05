Глеб Калюжный рассказал о работе с прототипом героя в фильме «Малыш»

Актер Глеб Калюжный, сыгравший главную роль в военной драме «Малыш», рассказал о работе с Павлом Чертоком, который стал прототипом его персонажа. Участвовавший в СВО Черток не только консультировал создателей проекта при разработке сценария, но и появился в фильме в эпизодической роли, передает 1tv.ru.
По словам актера, в процессе работы он подчеркивал важность искренней вовлеченности в материал и стремления передать правду зрителю. Калюжный отметил, что старался опираться на естественное поведение и реальные эмоции, а участие военнослужащего помогало точнее выстроить образ героя. Он добавил, что взаимодействие с Чертоком стало важной частью творческого процесса и позволило глубже понять характер персонажа.
Сюжет фильма «Малыш» рассказывает о молодом человеке, который мечтает о музыкальной карьере, но в 18 лет принимает решение отправиться добровольцем в зону СВО. Его главная цель — спасти мать из Мариуполя. В ходе событий герой проходит тяжелые испытания и постепенно формируется как личность и боец.