Диего Луна из сериала «Андор» снимется в экранизации «Рапунцель»

Для актера специально написали роль
Диего Луна в сериале «Андор»

Издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на собственные проверенные источники, сообщает, что актер Диего Луна, известный по сериалу «Звездные войны: Андор», примет участие в съемках игровой экранизации мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».

Информация о том, какую роль сыграет актер, не разглашается, однако издание сообщает, что роль для Диего Луны написали отдельно и конкретно для фильма «Рапунцель». В самой ленте роль Рапунцель досталась актрисе Тиган Крофт, а Майло Манхейм сыграет Флина.