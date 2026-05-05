Диего Луна из сериала «Андор» снимется в экранизации «Рапунцель»

Информация о том, какую роль сыграет актер, не разглашается, однако издание сообщает, что роль для Диего Луны написали отдельно и конкретно для фильма «Рапунцель». В самой ленте роль Рапунцель досталась актрисе Тиган Крофт, а Майло Манхейм сыграет Флина.