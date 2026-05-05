Уникальное меццо-сопрано и проникновенные композиции возвели Адель в ранг иконы британской культуры. Более того, творчеством исполнительницы восхищаются миллионы слушателей по всему миру и вдохновляются ее песнями. Неудивительно, что музыка певицы часто звучит в самых разных медиапроектах. Чаще всего композиции Адель можно услышать в сериалах, например, «Анатомии страсти» или «Дурнушке». Однако сегодня предлагаем поговорить о художественных фильмах, в которых звучат ее песни.
«007: Координаты “Скайфолл”»
Заглавной музыкальной темой к двадцать третьему фильму из серии картин о Джеймсе Бонде стала песня Skyfall. Композицию Адель написала в соавторстве с продюсером Полом Эпуортом, тогда как аранжировкой занимался американский композитор Дж. А. С. Редфорд. Трек был представлен публике 5 октября 2012 года в рамках празднования 50-летия выхода первого фильма об агенте 007. Сама же картина «007: Координаты “Скайфолл”» вышла в прокат 26 октября 2012 года.
Песня звучит в самом начале фильма с Дэниэлом Крэйгом в главной роли, открывая новую главу истории и задавая необходимый драматический настрой — сразу после падения в реку спецагента, раненого напарницей в исполнении Наоми Харрис. При этом изначально Skyfall не рассматривалась создателями как официальный саундтрек к фильму. После премьеры композиция получила множество престижных наград. Она победила в номинации «Лучшая песня к фильму» на премиях «Оскар», Critics’ Choice Awards, «Золотой глобус» и «Грэмми», а также была отмечена Обществом кинокритиков Лас-Вегаса.
«Я — Четвертый»
Трек Rolling in the Deep Адель написала и записала в финальной версии в октябре 2009 года. Композиция стала реакцией певицы на болезненный разрыв отношений. Более того, песня оказалась своеобразным посланием бывшему возлюбленному, предрекавшему ей скуку и одиночество. Эмоциональная глубина текста и тематика как нельзя лучше подошли фантастическому боевику режиссера Ди Джея Карузо «Я — Четвертый». Песня вошла в саундтрек фильма.
Кроме того, композицию можно услышать и в трейлере к картине. Также Rolling in the Deep звучит и в самом повествовании об одном из последних обитателей далекой планеты — подростке по имени Джон Смит. Скрываясь от преследователей своего народа, герой в исполнении Алекса Петтифера вынужден постоянно менять место жительства. Однако переезды пришлось прекратить, когда в одном из маленьких городков он встретил свою любовь. Теперь Джону предстоит открыть в себе уникальные способности и узнать о своем предназначении.
«Отпетые напарники»
Композиция Адель Rolling in the Deep звучит и в криминальной комедии режиссера Ренни Харлина. Более того, ее исполняет персонаж Джеки Чана. В фильме «Отпетые напарники» есть сцена, где герой знаменитого актера поет ее посреди монгольской деревни под аккомпанемент местных инструментов. Не знающие английского языка местные жители начинают подпевать ему, что становится неожиданностью для главного героя.
Напомним, что картина «Отпетые напарники» рассказывает о приключениях честного полицейского по имени Бенни. Герою Джеки Чана предстоит накрыть преступный синдикат, который он выслеживал около десяти лет. Однако прежде ему необходимо поймать американского шулера и обменять его на крестницу главного героя Саманту, которую сыграла Фань Бинбин.
По информации некоторых источников, исполнение трека Адель стало импровизацией Джеки Чана. Актеру рассказали, что группа англоговорящих местных монголов знает Rolling in the Deep наизусть. Это вдохновило его на совместное исполнение, и после удачного дубля сцену включили в фильм.
«Бриджит Джонс 3»
Песня Right as Rain была написана Адель в 2007 году. Композиция стала заключительной в дебютном альбоме певицы «19», выпущенном в 2008 году. Трек повествует о разочаровании в отношениях и усталости от тяжелой работы, что как нельзя лучше отражает настроение культовой мелодрамы «Бриджит Джонс 3». Песня вошла в дополнительный музыкальный альбом картины.
Композиция Адель звучит фоном в сцене, где героиня Рене Зеллвегер жалуется на очередной набор веса. Третья часть серии фильмов об очаровательной журналистке Бриджит Джонс посвящена теме материнства и родительства. Героине предстоит выяснить, кто из ее партнеров является отцом ее будущего ребенка. Среди претендентов — успешный адвокат Марк Дарси, которого сыграл Колин Ферт, и обаятельный миллиардер Джек Квант в исполнении Патрика Демпси.