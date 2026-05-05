Поначалу их общение оставалось дружеским, но ситуация кардинально изменилась, когда Лайвли обвинила Бальдони в сексуальных домогательствах. Этот иск превратился в один из самых резонансных судебных споров последних лет. Джастин все обвинения актрисы категорически отрицал. По его словам, Лайвли использовала свои связи, чтобы устроить ему настоящую травлю. Бальдони утверждал, что таким образом она пыталась отобрать у него права на экранизацию второй части одноименной книги.