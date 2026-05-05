Звезды Голливуда Блейк Лайвли и Джастин Бальдони объявили о завершении многомесячной юридической войны. Актеры урегулировали претензии Лайвли к продюсерской компании Бальдони, сообщив об этом в совместном официальном заявлении 4 мая. Подробности условий мирового соглашения стороны не раскрывают. Об этом пишет The New York Times.
«Мы искренне надеемся, что это поставит точку и позволит всем участникам двигаться вперед конструктивно и мирно, а также обеспечит уважительную атмосферу в интернете», — говорится в заявлении.
Конфликт между артистами длился более двух лет. Он начался после совместной работы над фильмом 2024 года «Все закончится на нас».
Поначалу их общение оставалось дружеским, но ситуация кардинально изменилась, когда Лайвли обвинила Бальдони в сексуальных домогательствах. Этот иск превратился в один из самых резонансных судебных споров последних лет. Джастин все обвинения актрисы категорически отрицал. По его словам, Лайвли использовала свои связи, чтобы устроить ему настоящую травлю. Бальдони утверждал, что таким образом она пыталась отобрать у него права на экранизацию второй части одноименной книги.