В этой статье разбираемся, когда выйдет первый сезон сериала «Вне кампуса», где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и каким будет сюжет долгожданной экранизации бестселлеров Эль Кеннеди. Проект уже называют одной из самых ожидаемых молодежных драм 2026 года — и не без оснований.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Вне кампуса»
Премьера сериала «Вне кампуса» запланирована на 13 мая 2026 года. Все эпизоды первого сезона выйдут одновременно на платформе Prime Video, что соответствует стратегии стриминга — дать зрителю возможность «проглотить» историю за один вечер или растянуть удовольствие.
Интересно, что проект получил продление на второй сезон еще до официальной премьеры — редкий случай, который говорит о высоких ожиданиях со стороны продюсеров и уверенности в успехе.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Вне кампуса»
Сериал переносит зрителя в вымышленный Брайарский университет — место, где учеба, спорт и личная жизнь переплетаются в плотный драматический узел. За визуальной легкостью студенческой истории скрывается тщательно выстроенный съемочный процесс.
- Университетские кампусы. Основные сцены снимались на территориях, стилизованных под американские кампусы: аудитории, общежития, спортивные площадки. Создатели стремились добиться максимальной достоверности — от досок объявлений до интерьеров студенческих комнат.
- Ледовые арены. Особое внимание уделили хоккейной линии сюжета. Сцены тренировок и матчей снимались на профессиональных ледовых аренах. Актеры проходили подготовку, чтобы выглядеть на льду убедительно, а не декоративно.
- Музыкальные пространства. Поскольку героиня Ханна — не только студентка, но и поп-исполнительница, в сериале появятся сцены студий звукозаписи и камерных выступлений. Эти эпизоды снимались с акцентом на живую атмосферу, а не глянцевую постановочность.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Вне кампуса»
Актерский состав проекта — один из его ключевых козырей. Создатели сделали ставку на сочетание узнаваемых лиц и молодых исполнителей с сильной экранной химией.
В главных ролях:
- Элла Брайт — Ханна Уэллс;
- Бельмонт Камели — Гаррет Грэхем;
- Джош Хюстон — Джастин Коул;
- Антонио Сиприано — Джон Логан;
- Стивен Калин — Дин Ди Лаурентис;
- Джейлен Томас Брукс — Джон Такер;
- Мика Абдалла — Элли Хайес.
Также в сериале появятся Стив Хоуи, Чад Виллетт, Чела Хорсдэл, Дилан Кингуэлл, Дженнифер Спенс и другие актеры.
Отдельно стоит отметить, что ключевые актеры проходили дополнительные тренировки: хоккеисты — на льду, а исполнители музыкальных ролей — с инструментами и вокалом.
О чем будет 1-й сезон сериала «Вне кампуса»
В центре сюжета — Ханна Уэллс, отличница и начинающая певица, которая безответно влюблена в популярного студента Джастина. Чтобы привлечь его внимание, она заключает сделку с капитаном хоккейной команды Гарретом: он притворяется ее парнем, а она помогает ему с учебой.
Но классическая схема «фиктивных отношений» быстро выходит из-под контроля. За игрой в чувства скрываются реальные травмы, страхи и внутренние конфликты героев.
Первый сезон основан на романе «Сделка» из цикла Эль Кеннеди — и, по словам создателей, сохранит не только сюжет, но и эмоциональную откровенность оригинала.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Вне кампуса»
Перед выходом проекта накопилось немало деталей, которые делают его особенно интригующим.
- Автор книжного цикла Эль Кеннеди выступила продюсером сериала, что позволило сохранить дух оригинала и избежать типичных проблем адаптаций.
- Проект изначально задумывался как долгосрочная франшиза: каждый сезон может быть посвящен новому герою, как это сделано в книгах.
- Сериал уже прозвали «хоккейными “Бриджертонами”» — за сочетание романтики, страсти и ансамблевого подхода к персонажам.
- В шоу прозвучат оригинальные песни, написанные специально для проекта, что усиливает эмоциональное погружение в историю Ханны.
- Создатели обещают выдержать баланс между легкостью молодежной мелодрамы и серьезными темами: травмами прошлого, давлением семьи, поиском себя. Это сочетание и делает «Вне кампуса» потенциальным хитом сезона.