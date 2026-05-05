Что известно о 1-м сезоне сериала «Вне кампуса»: дата выхода и другие подробности

Рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Вне кампуса» — история студенческой любви, амбиций и сложных выборов
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Вне кампуса»

В этой статье разбираемся, когда выйдет первый сезон сериала «Вне кампуса», где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и каким будет сюжет долгожданной экранизации бестселлеров Эль Кеннеди. Проект уже называют одной из самых ожидаемых молодежных драм 2026 года — и не без оснований.

Когда выйдет 1-й сезон сериала «Вне кампуса»

Премьера сериала «Вне кампуса» запланирована на 13 мая 2026 года. Все эпизоды первого сезона выйдут одновременно на платформе Prime Video, что соответствует стратегии стриминга — дать зрителю возможность «проглотить» историю за один вечер или растянуть удовольствие.

Интересно, что проект получил продление на второй сезон еще до официальной премьеры — редкий случай, который говорит о высоких ожиданиях со стороны продюсеров и уверенности в успехе.

Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Вне кампуса» 

Кадр из сериала «Вне кампуса»

Сериал переносит зрителя в вымышленный Брайарский университет — место, где учеба, спорт и личная жизнь переплетаются в плотный драматический узел. За визуальной легкостью студенческой истории скрывается тщательно выстроенный съемочный процесс.

  • Университетские кампусы. Основные сцены снимались на территориях, стилизованных под американские кампусы: аудитории, общежития, спортивные площадки. Создатели стремились добиться максимальной достоверности — от досок объявлений до интерьеров студенческих комнат.
  • Ледовые арены. Особое внимание уделили хоккейной линии сюжета. Сцены тренировок и матчей снимались на профессиональных ледовых аренах. Актеры проходили подготовку, чтобы выглядеть на льду убедительно, а не декоративно.
  • Музыкальные пространства. Поскольку героиня Ханна — не только студентка, но и поп-исполнительница, в сериале появятся сцены студий звукозаписи и камерных выступлений. Эти эпизоды снимались с акцентом на живую атмосферу, а не глянцевую постановочность.

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Вне кампуса»

Элла Брайт и Бельмонт Камели в сериале «Вне кампуса»

Актерский состав проекта — один из его ключевых козырей. Создатели сделали ставку на сочетание узнаваемых лиц и молодых исполнителей с сильной экранной химией.

В главных ролях:

Также в сериале появятся Стив Хоуи, Чад Виллетт, Чела Хорсдэл, Дилан Кингуэлл, Дженнифер Спенс и другие актеры. 

Отдельно стоит отметить, что ключевые актеры проходили дополнительные тренировки: хоккеисты — на льду, а исполнители музыкальных ролей — с инструментами и вокалом.

О чем будет 1-й сезон сериала «Вне кампуса»

Кадр из сериала «Вне кампуса»

В центре сюжета — Ханна Уэллс, отличница и начинающая певица, которая безответно влюблена в популярного студента Джастина. Чтобы привлечь его внимание, она заключает сделку с капитаном хоккейной команды Гарретом: он притворяется ее парнем, а она помогает ему с учебой.

Но классическая схема «фиктивных отношений» быстро выходит из-под контроля. За игрой в чувства скрываются реальные травмы, страхи и внутренние конфликты героев.

Первый сезон основан на романе «Сделка» из цикла Эль Кеннеди — и, по словам создателей, сохранит не только сюжет, но и эмоциональную откровенность оригинала.

Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Вне кампуса»

Кадр из сериала «Вне кампуса»

Перед выходом проекта накопилось немало деталей, которые делают его особенно интригующим.

  • Автор книжного цикла Эль Кеннеди выступила продюсером сериала, что позволило сохранить дух оригинала и избежать типичных проблем адаптаций.
  • Проект изначально задумывался как долгосрочная франшиза: каждый сезон может быть посвящен новому герою, как это сделано в книгах.
  • Сериал уже прозвали «хоккейными “Бриджертонами”» — за сочетание романтики, страсти и ансамблевого подхода к персонажам.
  • В шоу прозвучат оригинальные песни, написанные специально для проекта, что усиливает эмоциональное погружение в историю Ханны.
  • Создатели обещают выдержать баланс между легкостью молодежной мелодрамы и серьезными темами: травмами прошлого, давлением семьи, поиском себя. Это сочетание и делает «Вне кампуса» потенциальным хитом сезона.