Николь Кидман призналась в любви к русской литературе

Актриса вспомнила, как зачитывалась русскими романами
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Николь Кидман в новом подкасте призналась, что в юности была «помешана на русских» — прежде всего на русской литературе. Актриса рассказала, что начала свой путь в чтении с Достоевского, затем перешла к Толстому и буквально влюбилась в русскую классику.

«Я была просто влюблена в русских. У меня был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый, я начала с Достоевского, затем я переключилась на Толстого. И вот так я помешалась на русских», — заявила актриса в подкасте Las Culturistas ведущим Мэтту Роджерсу и Боуэну Янгу.

Николь Кидман, фото: Reuters

По словам Кидман, особенно сильное впечатление на нее произвела «Война и мир». Актриса отметила, что именно после чтения романа захотела увидеть Санкт-Петербург и места, связанные с русской литературой и историей, о которых позже вспоминала как о важной части своего творческого становления.

Кидман действительно приезжала в Петербург в 2018 году на мероприятие швейцарского бренда Omega. Тогда после ужина она пообщалась с рядом российских знаменитостей. Также актриса посетила места, связанные с романом Толстого.

«Так что вот кто был в начале моего творческого пути — русские», — призналась Кидман.