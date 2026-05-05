Николь Кидман в новом подкасте призналась, что в юности была «помешана на русских» — прежде всего на русской литературе. Актриса рассказала, что начала свой путь в чтении с Достоевского, затем перешла к Толстому и буквально влюбилась в русскую классику.
«Я была просто влюблена в русских. У меня был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый, я начала с Достоевского, затем я переключилась на Толстого. И вот так я помешалась на русских», — заявила актриса в подкасте Las Culturistas ведущим Мэтту Роджерсу и Боуэну Янгу.
По словам Кидман, особенно сильное впечатление на нее произвела «Война и мир». Актриса отметила, что именно после чтения романа захотела увидеть Санкт-Петербург и места, связанные с русской литературой и историей, о которых позже вспоминала как о важной части своего творческого становления.
Кидман действительно приезжала в Петербург в 2018 году на мероприятие швейцарского бренда Omega. Тогда после ужина она пообщалась с рядом российских знаменитостей. Также актриса посетила места, связанные с романом Толстого.
«Так что вот кто был в начале моего творческого пути — русские», — призналась Кидман.