Появились кадры со съемок новой авантюрной комедии Киностудии Горького «Касса невест» с Алексеем Воробьевым в роли очаровательного и беспринципного авантюриста, которому предстоит путешествие во времени. В картине также снимаются Анна Богомолова, Егор Дружинин и Роман Маякин.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. Технологии шагнули вперед: очки с детектором лжи уже доступны каждому, а самые состоятельные люди пользуются машинами времени. В центре сюжета — легкомысленный ловелас Лаврик (Воробьев), который ввязывается в опасную авантюру. Триллионер Больцман (Дружинин) поручает ему особую миссию: перенестись в Москву 1913 года и выкрасть кубок Гименея, который дарит его обладателю вечную любовь.
Кубок лежит в банковском сейфе, где также хранится касса взаимопомощи для московских невест. Чтобы добраться до цели и до денег, Лаврику нужно жениться на свободолюбивой девушке Варе (Анна Богомолова). Сложность в том, что сама Варя не собирается замуж — у нее отличное чутье на обманщиков. Лаврик разрабатывает хитрый план, чтобы перехитрить Варю и провернуть аферу.
Алексей Воробьев выступил не только исполнителем главной роли, но и продюсером картины.
«На мой взгляд, подобная касса очень помогла бы многим, мечтающим о вступлении в брак, почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Как человек, у которого есть жена, дочь и ипотека, могу точно сказать, что финансовая составляющая никогда не была залогом счастья и семейного благополучия. Однако большинство людей, как и я когда-то, вынуждены начинать жизнь с нуля, не имея никого, на кого можно опереться», — поделился исполнитель.
В актерский состав также вошли Снежана Самохина, Никита Шишкин, Сергей Епишев, Ольга Тумайкина, Екатерина Моргунова, Борис Смолкин. Режиссером картины выступает Руслан Бальтцер.
Фильм «Касса невест» выйдет в российский прокат 2 июля 2026 года.