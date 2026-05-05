Алексей Воробьев играет жениха-ловеласа: первые кадры комедии «Касса невест»

Смотрите фоторепортаж со съемок новой авантюрной комедии со звездами
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Алексей Воробьев и Анна Богомолова на съемках фильма «Касса невест»
Появились кадры со съемок новой авантюрной комедии Киностудии Горького «Касса невест» с Алексеем Воробьевым в роли очаровательного и беспринципного авантюриста, которому предстоит путешествие во времени. В картине также снимаются Анна БогомоловаЕгор Дружинин и Роман Маякин

Алексей Воробьев на съемках фильма «Касса невест»
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. Технологии шагнули вперед: очки с детектором лжи уже доступны каждому, а самые состоятельные люди пользуются машинами времени. В центре сюжета — легкомысленный ловелас Лаврик (Воробьев), который ввязывается в опасную авантюру. Триллионер Больцман (Дружинин) поручает ему особую миссию: перенестись в Москву 1913 года и выкрасть кубок Гименея, который дарит его обладателю вечную любовь. 

Анна Богомолова на съемках фильма «Касса невест»
Кубок лежит в банковском сейфе, где также хранится касса взаимопомощи для московских невест. Чтобы добраться до цели и до денег, Лаврику нужно жениться на свободолюбивой девушке Варе (Анна Богомолова). Сложность в том, что сама Варя не собирается замуж — у нее отличное чутье на обманщиков. Лаврик разрабатывает хитрый план, чтобы перехитрить Варю и провернуть аферу.

Алексей Воробьев и Анна Богомолова на съемках фильма «Касса невест»
Алексей Воробьев выступил не только исполнителем главной роли, но и продюсером картины.

«На мой взгляд, подобная касса очень помогла бы многим, мечтающим о вступлении в брак, почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Как человек, у которого есть жена, дочь и ипотека, могу точно сказать, что финансовая составляющая никогда не была залогом счастья и семейного благополучия. Однако большинство людей, как и я когда-то, вынуждены начинать жизнь с нуля, не имея никого, на кого можно опереться», — поделился исполнитель.

Алексей Воробьев на съемках фильма «Касса невест»
Роман Маякин на съемках фильма «Касса невест»
В актерский состав также вошли Снежана Самохина, Никита Шишкин, Сергей Епишев, Ольга Тумайкина, Екатерина Моргунова, Борис Смолкин. Режиссером картины выступает Руслан Бальтцер

Алексей Воробьев на съемках фильма «Касса невест»
Ольга Тумайкина на съемках фильма «Касса невест»
Фильм «Касса невест» выйдет в российский прокат 2 июля 2026 года.