Хайди Клум шокировала фанатов выходом в образе живой статуи

Супермодель и телеведущая Хайди Клум удивила фанатов появлением в образе живой статуи. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Знаменитость посетила ежегодный благотворительный бал Met Gala в Нью-Йорке. Супермодель вышла на красную дорожку в образе мраморной статуи, чем удивила пользователей сети. Некоторые пошутили, что телеведущая спутала мероприятие с Хэллоуином.
«Хайди Клум нашла второй Хэллоуин на Met Gala», «Ее наряд идеально подходит под тему, и она может повторить его на своей вечеринке в честь Хэллоуина», «Это выглядит действительно тревожно», «Мне нравится, как она привнесла дух Хэллоуина», — писали интернет-пользователи в X (бывший Twitter).
