Тимоти Шаламе оказался в центре скандала. Публика обвинила его в неуважении к своей возлюбленной, модели Кайли Дженнер. Источником информации выступило издание Daily Mail.
Актер проигнорировал свою возлюбленную на благотворительном балу Met Gala. Мероприятие проходило в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Вместо того чтобы сопровождать Дженнер, Шаламе отправился на баскетбол. Он появился на стадионе Мэдисон-сквер-гарден, где болел за любимую команду «Нью-Йорк Никс».
В результате Кайли Дженнер пришлось позировать фотографам на красной дорожке в полном одиночестве. Поступок Шаламе вызвал бурную реакцию в сети. Пользователи интернета не стали молчать.
«Он никогда не поддерживает Кайли, когда дело касается ее, а она всегда поддерживает его», — написал один из фанатов в соцсети. Журналисты также отметили, что это не первый случай. В прошлом году актер по той же причине пропустил Met Gala. Он снова предпочел светскому рауту игру «Нью-Йорк Никс».
Ранее Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вышли в свет накануне главного модного события года.