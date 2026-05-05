Романы актера, которому 5 мая 2026 года исполнилось 43 года, всегда активно обсуждались в прессе. Тем не менее личную жизнь Генри Кавилла неизменно окружал ореол недосказанности и тайны, а многим его отношениям приписывали флер пиара. Предлагаем заглянуть за кулисы голливудской славы и вспомнить женщин, занимавших особое место в жизни актера.
Эллен Уитакер
Британская наездница и актер начали встречаться в 2009 году. Пара познакомилась в Лондоне на Международной выставке лошадей. К тому моменту Эллен Уитакер приходила в себя после завершения длительных отношений. Однако Генри Кавилл смог покорить сердце красавицы.
Артист галантно ухаживал и спустя два года удивил избранницу предложением руки и сердца. Обрадованная Эллен позже признавалась в интервью, что кольцо стало для нее полной неожиданностью. Предложение актер сделал во время совместной поездки в Голливуд накануне собственного дня рождения. Поэтому Уитакер была уверена, что главной целью путешествия было празднование 28-летия Кавилла.
Тем не менее дальше помолвки отношения пары не развились. В 2012 году они объявили о расставании, намекнув, что их пути разошлись. Скорее всего, на прочность союза повлияли разные графики и маршруты: стремительно развивающаяся карьера Кавилла тянула его в США, а Уитакер не могла расстаться со спортом и лошадьми в Великобритании.
Джина Карано
Американская актриса, известная по фильмам «Форсаж 6», «Дэдпул» и сериалу «Мандалорец», а по совместительству боец смешанных единоборств, запала в душу Генри Кавиллу в 2012 году. Знакомство с Джиной Карано произошло в компании друзей. Впрочем, их союз сложно было назвать прочным: Кавилл и Карано постоянно ссорились и расходились.
Пресса восприняла отношения тогда еще восходящих звезд неоднозначно. Считалось, что их роман был создан искусственно агентом Кавилла — ради поддержания образа секс-символа. Однако вне красных дорожек пару почти не замечали вместе. Лишь однажды влюбленных запечатлели в Риме во время романтического уик-энда.
Веру в реальность чувств артистов подкрепило совместное усыновление щенка породы акита в январе 2014 года. Но даже пес по кличке Кэл не смог навсегда связать судьбы Генри и Джины. В декабре того же года они расстались и разъехались по съемочным площадкам. Однако аудитория до сих пор при любом удобном случае припоминает Кавиллу чувства к Джине.
Кейли Куоко
Пенни из ситкома «Теория большого взрыва» и Кларк Кент из фантастического боевика «Человек из стали» познакомились на пике популярности. Публика предполагала, что Кейли Куоко и Генри Кавилл начали встречаться ради пиара проектов и продвижения собственных персон: артистами занималась одна компания, а графики премьер нового сезона сериала и фильма совпадали.
Первая встреча пары произошла в июне 2013 года, а в июле папарацци подстерегли их выходящими из супермаркета. Зарубежные источники под опубликованными снимками сообщили, что звезды прекрасно проводят время и находятся в «начальной стадии отношений». Правда, спустя две недели после совместного появления на публике Кейли и Генри разошлись без объяснения причин.
После завершения краткого романа актеры отрицали наличие каких-либо конфликтов. Наоборот, они заявляли о намерении остаться друзьями. По информации некоторых источников, Кавилл всегда был фанатом сериала «Теория большого взрыва» и якобы не упустил шанса узнать поближе любимую актрису. Но эта версия лишь добавляет вопросов о непродолжительности их отношений.
Тара Кинг
Особое внимание общественности привлек роман Генри Кавилла со студенткой Бристольского университета Тарой Кинг. Случай свел пару в 2015 году на вечеринке в одном из ночных клубов Лондона. Правда, на тот момент Кавиллу было 32 года, а Таре — всего 19. Именно внушительная разница в возрасте и смутила публику.
Актер не обращал внимания на пересуды и вместе с юной возлюбленной посещал торжественные кинопоказы, матчи по регби и церемонию вручения премии «Оскар». Кроме того, Тара была официально представлена семье Кавилла в качестве его второй половинки. В медиапространстве артист неоднократно отмечал зрелость девушки, а также открыто заявлял, что не считает разницу в 13 лет препятствием для любви. Для кинозвезды было ценно и то, что избранница видела в нем «обычного человека» и поддерживала во всем.
Несмотря на идеальную картинку, в мае 2016 года отношения подошли к финалу. Известно, что инициатором разрыва стал Кавилл. По одной из версий, плотный рабочий график актера не предполагал долгих романов и серьезных обязательств. Все же бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые отношения, и позже Кинг присутствовала на одном из торжеств в честь дня рождения кинозвезды.
Люси Корк
Съемки триллера «Миссия невыполнима: Последствия» свели Генри Кавилла с новой дамой сердца — каскадершей Люси Корк. Актер исполнял роль одного из главных антагонистов франшизы, а девушка дублировала Ребекку Фергюсон в опасных сценах. Весь 2017 год пара старалась не привлекать внимания общественности и редко появлялась на совместных снимках.
Однако публичное признание в чувствах к каскадерше все же состоялось. Кавилл опубликовал на своей странице в соцсетях видео с боксирующей Корк. В посте артист назвал Люси одной из лучших каскадерш в мире и похвалил ее за храбрость, добавив, что целеустремленная девушка вдохновляет и его становиться лучше.
Согласно информации зарубежных СМИ, отношения Генри Кавилла и Люси Корк были непростыми. Поэтому фанаты не удивились их расставанию в 2018 году. Вскоре после разрыва актер вновь оказался в статусе «завидного холостяка» и открыто заявил о готовности к новому роману.
Тайла Бишоп
Место в сердце Генри Кавилла долго не пустовало. В марте 2019 года папарацци подловили 36-летнего актера в компании Тайлы Бишоп. Смущенные прицелами камер возлюбленные направлялись на вечеринку к имениннице Натали Эммануэль — звезде сериала «Отбросы».
Новая избранница вновь была младше актера на 13 лет, но теперь эта разница в возрасте уже не смущала аудиторию. Тайла родилась в Австралии и в 2017 году начала карьеру огнеборца в одной из пожарных частей Сиднея. Кроме того, девушка работала фитнес-инструктором в студии пилатеса, принадлежащей ее матери.
Подробности романа Генри и Тайлы тщательно скрывались. Не стали достоянием общественности и причины их расставания. Однако День всех влюбленных в 2020 году Кавилл отмечал в одиночестве. Информацию об этом артист сам опубликовал в соцсетях.
Натали Вискузо
Апрель 2021 года начался для поклонниц красавца-актера с очередного разочарования: сердцем и разумом Генри Кавилла вновь овладела «любовная лихорадка». Новые отношения артист подтвердил публикацией снимка, на котором был запечатлен с девушкой во время шахматной партии. Это была Натали Вискузо — продюсер и вице-президент кино- и телекомпании Vertigo Entertainment.
Официальный дебют Вискузо и Кавилла как пары состоялся на премьере полнометражного детектива «Энола Холмс 2». Следующие кинопоказы возлюбленные также посещали вместе. Отмечается, что девушка активно поддерживала Генри в его профессиональной деятельности, в том числе во время съемок второго и третьего сезонов «Ведьмака».
Спустя ровно три года после начала отношений пара порадовала публику новостью о беременности. Актер объявил о скором пополнении во время презентации фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». В январе 2025 года Генри Кавилл стал отцом, но имя и точную дату рождения малышки предпочел оставить в секрете. В феврале 2025 года Натали похвасталась подписчикам бриллиантовым украшением на безымянном пальце, намекнув на помолвку.