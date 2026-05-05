Максим Матвеев учредил бизнес по изготовлению серебряных украшений

Актер Максим Матвеев, известный по сериалу «Триггер», запустил собственный бизнес. Он учредил компанию ООО «Создавая Связь», которая займется выпуском персонализированных украшений из серебра. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Пост генерального директора заняла Ксения Дремова. Она вместе с Матвеевым также выступает соучредителем фирмы. Суть проекта — создание уникальных изделий под индивидуальные заказы.
Другие коммерческие проекты артиста широкой публике не известны. При этом Матвеев давно занимается благотворительностью: с 2007 года он участвует в этой сфере, а в 2013-м вошел в правление фонда «Доктор Клоун». Кроме того, каждый год актер вместе с Елизаветой Боярской проводит благотворительные акции в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.
