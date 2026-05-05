65-летняя Джулианна Мур показала, как готовится к Met Gala 2026

Джулианна Мур в личном блоге опубликовала кадры, снятые в кабинете у косметолога. 65-летняя актриса показала, как выглядит без макияжа и фильтров.
На снимке Мур запечатлела косметологические процедуры, которые она делала накануне благотворительного бала Института костюма Met Gala.
Знаменитость призналась, что посетила любимого косметолога, который помогает ей ухаживать за кожей и поддерживать ее в тонусе.
На Met Gala 2026 Джулианна появилась в черном облегающем наряде на одно плечо, который дополнила объемной накидкой, имитирующей крылья.
