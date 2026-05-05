Актриса Юлия Снигирь рассказала, что ее восхищает в муже Евгении Цыганове. Своими мыслями она поделилась с изданием Voice.
По словам Снигирь, некоторые люди умеют «комфортно устраиваться» — выбирать хорошие отели, рестораны и так далее. Цыганов к ним не относится. Он предпочитает спонтанность вместо планирования.
«Я очень сержусь на это его качество, мне с этим бывает некомфортно. Оно есть у брата тоже. И у сына, кажется. Смотрю на них и думаю — ну как же так! Но понимаю: в этом что-то рождается», — заявила актриса.
Ранее Евгений Цыганов восхитился смелыми образами Снигирь в стиле нуар.