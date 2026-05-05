Блейк Лайвли спустя четыре года вновь появилась на благотворительном бале Института костюма Met Gala в Нью-Йорке и сразу привлекла к себе внимание эффектным выходом. Для одного из главных модных событий года актриса выбрала винтажное платье Atelier Versace, обыгранное в соответствии с дресс-кодом 2026 года — «Мода — это искусство».
Наряд Лайвли был выполнен в пастельной гамме и украшен объемными архитектурными деталями, отсылающими к венецианскому рококо XVIII века. Драпированный лиф расшили камнями в нежно-розовых, желтых, коралловых, персиковых и сиреневых оттенках, а пышная юбка плавно переходила в впечатляющий шлейф длиной около четырех метров.
Особую личную нотку образу добавил аксессуар, который актриса выбрала не случайно: сумка Judith Leiber Couture, созданная на заказ и украшенная рисунками ее четверых детей. Блейк Лайвли воспитывает троих дочерей и сына вместе с мужем Райаном Рейнольдсом, поэтому этот штрих придал ее выходу не только роскошь, но и семейный смысл.
Напомним, предыдущий выход Блейк Лайвли на Met Gala состоялся в 2022 году. А в апреле 2023 года разгорелся скандал актрисы с режиссером фильма «Все закончится на нас» Джастином Бальдони из-за съемок интимных сцен в картине.
В ноябре 2023 года актриса обвинила Бальдони в неприемлемом поведении на съемках. В декабре 2024 года Лайвли подает на режиссера в суд: она обвиняет его в харассменте и дескредитации ее репутации. В начале 2025 года Джастин Бальдони выдвигает встречный иск к Лайвли. Конфликт между актрисой и режссером все еще не урегулирован.