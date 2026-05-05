Николь Кидман и Сандэй Роуз Кидман-Урбан

От Кидман до Мадонны: звезды в ошеломительных нарядах на Met Gala 2026

Самые эффектные образы знаменитостей с церемонии Met Gala 2026 рассматривайте в фоторепортаже Кино Mail
Рита Захарова
Автор Кино Mail

В Нью-Йорке отгремел Met Gala 2026 — ежегодный благотворительный бал Института костюма Метрополитен-музея, который называют «модным Оскаром». По «красной дорожке» в умопомрачительных нарядах прошли Николь Кидман, Наоми Уоттс, Блейк Лайвли, Энн Хэтэуэй, Марго Робби, Эмили Блант, Джулианна Мур, Мадонна, Гвендолин Кристи, Дуэйн Джонсон, Бейонсе, Хайди Клум и многие другие звезды.  

Николь КидманИсточник: Legion-Media

Организаторы сформулировали дресс-код Met Gala 2026 как «Мода — это искусство», поэтому креатив дизайнеров нашел воплощение в нарядах многих знаменитостей. Одной из главных звезд вечера стала 58-летняя Николь Кидман, выбравшая образ в стиле «Мулен Руж». Рубиновое платье оскароносной актрисы, украшенное пайетками и перьями, переливалось и сверкало.

57-летняя Наоми Уоттс остановилась на черном атласном платье, украшенном цветами. Причем яркие бутоны были и в волосах звезды фильма «Малхолланд Драйв».

Наоми УоттсИсточник: Legion-Media

Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт из сериала «Игра престолов», выбрала яркий образ с красным платьем, украшением из огромных перьев и маской в качестве отдельного аксессуара.

Гвендолин КристиИсточник: Legion-Media

Звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй появилась на дорожке в элегантном черном платье с контрастным принтом, вдохновленном стихотворением поэта Джона Китса.

Энн ХэтэуэйИсточник: Legion-Media

Наряд 38-летней Блейк Лайвли был выполнен в пастельной гамме с красивым переходом из нескольких нежных оттенков и впечатляющим четырехметровым шлейфом.

А образ звезды «Грозового перевала» Марго Робби напомнил о прекрасных древних статуях.

Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru
Марго РоббиИсточник: Legion-Media

Некоторые образы знаменитостей поражали воображение, но с трудом поддавались трактовке. Для многих загадкой оказался наряд звезды «Американской истории ужасов» Сары Полсон, вышедшей на красную дорожку в маске с изображением 100-долларовой купюры.

Сара ПолсонИсточник: Reuters

Мадонна удивила публику необычным выходом в Saint Laurent: голову певицы украшала шляпка в виде корабля-призрака, а поверх платья-комбинации был накинут плащ, который поддерживали шесть человек. 

МадоннаИсточник: Legion-Media

Хайди Клум появилась на гала-вечере в образе ожившей статуи, который получился настолько детализированным, что напоминал арт-объект. А актриса Чейз Инфинити примерила наряд, вдохновленный знаменитой статуей Венеры Милосской. Платье бренда Thom Browne расшито стразами и украшено многослойной шелковой бахромой, имитирующей мазки кисти. 

Хайди КлумИсточник: Legion-Media
Чейз ИнфинитиИсточник: Legion-Media
Бейонсе на Met Gala 2026Источник: Legion-Media
Эмили БлантИсточник: Reuters
Джулианна МурИсточник: Legion-Media
Аманда СайфредИсточник: Legion-Media
Тесса ТомпсонИсточник: Legion-Media
Дуэйн ДжонсонИсточник: Legion-Media
Билл СкарсгардИсточник: Legion-Media
Николас ХолтИсточник: Legion-Media

Met Gala — это ежегодное благотворительное мероприятие, проходящее в Метрополитен-музее и знаменующая собой открытие масштабной выставки.