От Кидман до Мадонны: звезды в ошеломительных нарядах на Met Gala 2026

В Нью-Йорке отгремел Met Gala 2026 — ежегодный благотворительный бал Института костюма Метрополитен-музея, который называют «модным Оскаром». По «красной дорожке» в умопомрачительных нарядах прошли Николь Кидман, Наоми Уоттс, Блейк Лайвли, Энн Хэтэуэй, Марго Робби, Эмили Блант, Джулианна Мур, Мадонна, Гвендолин Кристи, Дуэйн Джонсон, Бейонсе, Хайди Клум и многие другие звезды.
Организаторы сформулировали дресс-код Met Gala 2026 как «Мода — это искусство», поэтому креатив дизайнеров нашел воплощение в нарядах многих знаменитостей. Одной из главных звезд вечера стала 58-летняя Николь Кидман, выбравшая образ в стиле «Мулен Руж». Рубиновое платье оскароносной актрисы, украшенное пайетками и перьями, переливалось и сверкало.
57-летняя Наоми Уоттс остановилась на черном атласном платье, украшенном цветами. Причем яркие бутоны были и в волосах звезды фильма «Малхолланд Драйв».
Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт из сериала «Игра престолов», выбрала яркий образ с красным платьем, украшением из огромных перьев и маской в качестве отдельного аксессуара.
Звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй появилась на дорожке в элегантном черном платье с контрастным принтом, вдохновленном стихотворением поэта Джона Китса.
Наряд 38-летней Блейк Лайвли был выполнен в пастельной гамме с красивым переходом из нескольких нежных оттенков и впечатляющим четырехметровым шлейфом.
А образ звезды «Грозового перевала» Марго Робби напомнил о прекрасных древних статуях.
Некоторые образы знаменитостей поражали воображение, но с трудом поддавались трактовке. Для многих загадкой оказался наряд звезды «Американской истории ужасов» Сары Полсон, вышедшей на красную дорожку в маске с изображением 100-долларовой купюры.
Мадонна удивила публику необычным выходом в Saint Laurent: голову певицы украшала шляпка в виде корабля-призрака, а поверх платья-комбинации был накинут плащ, который поддерживали шесть человек.
Хайди Клум появилась на гала-вечере в образе ожившей статуи, который получился настолько детализированным, что напоминал арт-объект. А актриса Чейз Инфинити примерила наряд, вдохновленный знаменитой статуей Венеры Милосской. Платье бренда Thom Browne расшито стразами и украшено многослойной шелковой бахромой, имитирующей мазки кисти.
