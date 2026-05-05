Ирина Шейк в бюстгальтере с бриллиантами пришла на Met Gala 2026

Супермодель Ирина Шейк в бюстгальтере появилась на благотворительном балу Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Знаменитость выбрала для закрытого светского мероприятия бюстгальтер с бриллиантами, который дополнила браслетами, массивным колье с часами и черной облегающей макси-юбкой со шлейфом. Супермодели уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черными стрелками, румянами и бальзамом для губ.
Ежегодный бал Института костюма Met Gala прошел 4 мая в Нью-Йорке. Тема Met Gala в этом году звучала как «Мода — это искусство».
