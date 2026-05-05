Котт заявил о желании снять фильм о Грибоедове

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Режиссер Александр Котт намерен отдохнуть от военной тематики и хотел бы снять фильм об Александре Грибоедове. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Есть много интересных событий, людей. Я бы снял про Грибоедова. Уникальный дипломат, писатель. Есть люди, о которых хочется рассказать», — сказал Котт.
Александр Грибоедов — русский писатель, прозаик, поэт, был дипломатом и лингвистом, историком, экономистом, музыкантом и композитором.
Котт добавил также, что хочет отдохнуть от фильмов военной тематики. У режиссера несколько таких работ, включая вышедший в прокат в апреле фильм «Ангелы Ладоги».
«Отдохну от этой темы. Насчет Великой Отечественной войны можно копать бесконечно. Нас там не было, и что было на самом деле, не знает никто. Все, что знали, я думаю, — вся литература и кино — оно все равно мифологизировано в хорошем смысле этого слова», — сказал Котт.