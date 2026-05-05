Звезды «Дьявол носит Prada» назвали условие выхода третьей части франшизы

Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант ответили на вопрос о третьей части модной франшизы
Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант в фильме «Дьявол носит Prada»Источник: Legion-Media.ru

Потребовалось 20 лет, чтобы собрать культовый актерский состав для съемок продолжения фильма «Дьявол носит Prada» — и возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант снялись в третьей части?

«Сценарий», — моментально ответила 76-летняя Стрип в беседе с репортером PEOPLE.

«Да, именно хороший сценарий», — согласилась с коллегой Блант. «И только тогда все скажут “да”. Согласие должны дать ключевые актрисы», — добавила Хэтэуэй.

«Самое главное, чтобы они были живы», — пошутила Мэрил.

В новом фильме Стрип возвращается в роли главного редактора журнала о моде Миранды Пристли и воссоединяется с Энди Сакс в исполнении Хэтэуэй, которая теперь по сюжету работает редактором в издании Runway. Вместе они должны уговорить бывшую помощницу Пристли, Эмили Чарлтон (Блант), на участие в рекламной кампании. Та, в свою очередь, руководит американским подразделением Dior.

Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй / фото: соцсети

В интервью для PEOPLE актрисы также рассказали о том, как они переосмыслили своих героинь.

«Когда мы снимали первый фильм, я была просто 22-летней дурочкой. Сейчас я на совершенно другом этапе своей жизни. Мне очень повезло. Я нашла человека, которого безумно люблю. Мы женаты уже 17 лет. У нас двое детей. Я просто чувствую, что моя жизнь стала более полноценной и цельной. В 22 года я ощущала себя потерянной, и в тот момент это очень помогло воплощению моего персонажа», — поделилась Хэтэуэй