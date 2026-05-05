21-летняя дочь Моники Беллуччи снялась для глянца

Дева Кассель, 21-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, появилась на обложке Frankfurter Allgemeine Magazin.
Для съемки она примерила наряды от ведущих люксовых брендов. Кадры из фотосессии девушка выложила в своем личном блоге.
В портфолио звездной наследницы уже числится несколько обложек престижных глянцевых журналов. В их числе — Vanity Fair, Harper’s Bazaar, L'Officiel и другие.
Помимо этого, Дева регулярно выходит на подиум в рамках Недели моды в Париже, где привлекает не меньше внимания, чем ее прославленные родители.
