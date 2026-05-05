Новый фильм, как ожидается, расскажет о событиях между распятием и воскресением Иисуса Христа. Среди ключевых сюжетных линий называются война на небесах и сошествие Спасителя в ад. По информации издания, создатели решили разделить проект на две части: первую планируют выпустить 26 марта 2027 года, вторую — 6 мая того же года. Общий бюджет ленты оценивается примерно в 250 миллионов долларов.