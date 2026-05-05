Мэл Гибсон закончил работу над фильмом «Страсти Христовы: Воскресение»

Мэл Гибсон снял продолжение культового фильма «Страсти Христовы»
Источник: Legion-Media.ru

Мэл Гибсон завершил съемки продолжения «Страстей Христовых» — фильма «Страсти Христовы: Воскресение». Производство картины проходило в Риме и заняло около семи месяцев, сообщает World of Reel.

Новый фильм, как ожидается, расскажет о событиях между распятием и воскресением Иисуса Христа. Среди ключевых сюжетных линий называются война на небесах и сошествие Спасителя в ад. По информации издания, создатели решили разделить проект на две части: первую планируют выпустить 26 марта 2027 года, вторую — 6 мая того же года. Общий бюджет ленты оценивается примерно в 250 миллионов долларов.

Джеймс Кэвизел и Мэл Гибсон на съемках фильма «Страсти Христовы»Источник: Legion-Media.ru

Главные роли в проекте исполнили Яакко Охтонен и Мариэла Гаррига, которые заменили Джеймса Кэвизела и Монику Беллуччи, снимавшихся в оригинальной картине. Большая часть съемок прошла в Риме, где Гибсон и его команда воссоздавали масштабную библейскую историю.

На фоне работы над фильмом режиссер также оказался в центре внимания из-за перемен в личной жизни: ранее Гибсон расстался со сценаристкой Розалинд Росс после девяти лет отношений. Пара была вместе с 2014 года, а в 2017-м у них родился сын.