«Медиалогия»: сериалы РФ заняли 61 строчку в топ-100 рейтинга популярности

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский контент занял 61 строчку в топ-100 рейтинга сериалов по итогам первого квартала 2026 года, его совокупная доля в индексе составила 55,9%. Об этом сообщается в исследовании компании «Медиалогия», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Российский контент составил большинство — 61 проект из 100 и 55,9% совокупного индекса», — говорится в материалах исследования.
В то же время лидером квартала стал финальный сезон американского проекта «Очень странные дела», набравший 15 948 баллов и занявший 10,7% совокупного веса топ-100. В пятерку лидеров также вошли российские сериалы «Ландыши» (8 829 баллов), «Первый отдел» (7 745 баллов), японское аниме «Магическая битва» (6 419 баллов) и еще один российский проект «След» (3 563 балла).
Как отмечают аналитики, эфирные премьеры обеспечили более 80% веса российских сериалов в рейтинге. При этом к марту доля премьерных проектов в ежемесячном топ-30 выросла до трети, тогда как в январе она составляла лишь пятую часть.
Одним из ключевых трендов стало доминирование отечественного контента после новогодних праздников. Единственным месяцем, в котором зарубежные сериалы опережали российские по сумме баллов, оказался январь — за счет финала «Очень странных дел». В марте сразу два новых российских проекта 2026 года — «Князь Андрей» и «Новая земля» — вошли в топ-5 месяца.
Всего в исследование вошли 1 259 тайтлов, вышедших в 2025—2026 годах. При расчете рейтинга учитывались данные поисковых систем, просмотры на ТВ и онлайн, а также социальный отклик на основе базы «Медиалогии», насчитывающей более 3,2 млрд аккаунтов соцмедиа.