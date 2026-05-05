Зрители восхищались ее пластикой, красотой, стилем, который стал эталонным. Тем удивительнее, что в реальности Одри Хепберн часто приходилось собирать осколки своего разбитого сердца. Мать с детства внушала ей: «Дарить любовь гораздо важнее, чем получать ее». Она усвоила это правило, и оно сослужило ей плохую службу — в каждом союзе актриса отдавала себя без остатка, надеясь на такую же взаимность.
В этом году звезде «Римских каникул» и «Завтрака у Тиффани» могло бы исполниться 97 лет. Рассказываем о мужчинах, которые меняли ее биографию, и о цене, которую актриса заплатила за каждый роман.
Уильям Холден: роман, который не мог подарить семью
Первая по-настоящему глубокая привязанность случилась на съемочной площадке фильма «Сабрина» (1954). Хепберн — 25 лет, и она уже обладательница «Оскара» за роль в «Римских каникулах». Ее возлюбленного по сценарию играл американский актер Уильям Холден.
Экранная химия быстро переросла в реальную. Но Холден был официально женат на актрисе Бренде Маршалл, у него уже было двое детей. А чтобы многочисленные новые увлечения не имели последствий в виде внебрачных детей, он сделал вазэктомию. Для Одри, мечтавшей о семье и детях, это стало непреодолимым препятствием. Когда он признался, что больше не может стать отцом, она нашла в себе силы разорвать отношения.
Мел Феррер: «Схожу с ума по этому парню»
С американским актером Мелом Феррером Одри сблизилась на репетициях спектакля «Ундина», где она играла русалку, а он — принца. Он был на 12 лет ее старше, да к тому же трижды разведен. На 37-летие возлюбленного Хепберн подарила ему платиновые часы с гравировкой «Схожу с ума по этому парню». Феррер сделал ей предложение, и в сентябре 1954 года пара камерно поженилась и обвенчалась в присутствии близких.
Поначалу они часто снимались вместе. Например, в «Войне и мире» (1956) Одри играла Наташу Ростову, а Феррер — князя Андрея. На съемках произошла трагедия — у Хепберн случился выкидыш, а потом еще четыре. Актриса тяжело переживала этот период, а также чувствовала, что супруг начал отдаляться. У Феррера был творческий кризис, фильмы с его участием не приносили ему большой известности. Стараясь поддержать мужа, Одри отказалась от других предложений, заявив, что будет сниматься только вместе с супругом. Однако их совместная работа «Зеленые поместья» провалилась в прокате и получила разгромные рецензии критиков.
В начале 1960 года, после шести лет ожиданий, Одри родила здорового мальчика, которого назвали Шоном. Это был очень счастливый период в жизни пары — актриса готова была оставить карьеру, посвятив всю себя любимому мужу и сыну, но Феррер настоял на том, чтобы она вернулась в кино. И она послушалась. Одна за другой выходили картины с ее участием: «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион», «Моя прекрасная леди», «Двое в дороге», «Шарада». Параллельно она пыталась спасти брак, потому что слово «развод» страшило ее с детства: отец Одри бросил семью, когда она была совсем маленькой. Но у Мела Феррера появилась другая женщина. Чтобы досадить мужу, Хепберн завела интрижку с партнером по фильму «Двое в дороге» Альбертом Финни. В результате после 14 лет совместной жизни Мел и Одри развелись.
Андреа Дотти: цена за образ кинозвезды
В ноябре 1968 года Хепберн получила документы о расторжении брака с Феррером, а под Рождество — дорогое кольцо с рубином и новое предложение о замужестве от красавца-итальянца Андреа Дотти. Ему было 30 лет, а ей — 39. В Одри Хепберн Дотти влюбился еще в 14-летнем возрасте, когда впервые увидел «Римские каникулы». Познакомившись с актрисой во время круиза, он сразу потерял голову. Ей в тот момент очень нужна была дружеская и психологическая помощь, а Дотти работал в психиатрии. Хепберн почувствовала, что может положиться на этого мужчину.
В январе 1969 года они сыграли свадьбу и поселились в Риме, где Дотти работал заместителем директора психиатрической клиники. Хепберн окунулась в жизнь обычной замужней женщины, откладывая в сторону все присылаемые сценарии. В разговорах делилась, что выйдет в окно, если узнает об изменах мужа.
В январе 1970 года исполнилось ее большое желание — она стала мамой во второй раз, да еще и в 40 лет, что по тем временам было очень поздно. Родился мальчик Лука. Но тихая семейная идиллия, к которой стремилась актриса, была совершенно не нужна ее молодому мужу. Он брал в жены голливудскую звезду, блистательную кинодиву и рассчитывал на такую же яркую, блестящую жизнь с ней. Все чаще в газетах стали появляться неоднозначные снимки Андреа с разными привлекательными женщинами. В 1979 году супруги попробовали реанимировать брак, отправившись в романтическое путешествие на Гавайи, но чуда не случилось. Позднее актриса говорила, что иного финала не может быть в браке, где мужчина сильно младше.
Роберт Уолдерс: долгожданное счастье
В 50 лет Хепберн познакомилась с не очень известным голландским актером Робертом Уолдерсом. После двух неудавшихся браков последнее, чего хотела актриса, — это новые отношения, к тому же с человеком моложе нее: мучительный разрыв с Дотти убедил ее в этом. Хепберн смиренно отмечала, что расплачивается личным счастьем за профессиональные успехи.
Но с Уолдерсом случилась, по выражению актрисы, «дружба с первого взгляда», а затем и любовь. Он — единственный из ее партнеров, кто влюбился не в кинозвезду, а в настоящую женщину по имени Одри Хепберн. Они не оформляли официально свой союз, но их любовь, основанная на общих ценностях и представлениях о счастье, была крепче любых штампов. Хепберн уже очень редко снималась, даже фотоснимков с ней с середины 1970-х не так много. Вместо кино в ее жизни появилась благотворительность — она стала послом ЮНИСЕФ и вместе с Робертом объездила многие беднейшие страны, где помогала детям. Постоянно пара проживала в швейцарской деревне, наслаждаясь покоем и обществом друг друга.
В 63 года Одри Хепберн поставили страшный диагноз — рак кишечника. Врачи уже не могли ничего сделать. В 1993 году она умерла. До последних дней рядом с ней был Роберт Уолдерс, с которым она наконец ощутила себя по-настоящему счастливой женщиной. В последний путь актрису провожали шесть мужчин, которых она любила: сыновья Шон и Лука, бывшие мужья Мел Феррер и Андреа Дотти, последняя любовь Роберт Уолдерс и модельер Юбер де Живанши.