В начале 1960 года, после шести лет ожиданий, Одри родила здорового мальчика, которого назвали Шоном. Это был очень счастливый период в жизни пары — актриса готова была оставить карьеру, посвятив всю себя любимому мужу и сыну, но Феррер настоял на том, чтобы она вернулась в кино. И она послушалась. Одна за другой выходили картины с ее участием: «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион», «Моя прекрасная леди», «Двое в дороге», «Шарада». Параллельно она пыталась спасти брак, потому что слово «развод» страшило ее с детства: отец Одри бросил семью, когда она была совсем маленькой. Но у Мела Феррера появилась другая женщина. Чтобы досадить мужу, Хепберн завела интрижку с партнером по фильму «Двое в дороге» Альбертом Финни. В результате после 14 лет совместной жизни Мел и Одри развелись.