Николь Кидман в наряде в стиле «Мулен Руж» пришла на Met Gala с 17-летней дочерью

Николь Кидман посетила благотворительный бал Met Gala 2026 вместе со своей 17-летней дочерью Сандэй Роуз Кидман-Урбан. 58-летняя актриса выступила одним из сопредседателей вечера.
Обладательница премии «Оскар» появилась на красной дорожке в ретро-образе от Chanel: платье насыщенного красного цвета, расшитом пайетками и украшенном перьями в стиле «Мулен Руж». Наряд полностью соответствовал тематике бала в 2026 году: «Мода — это искусство».
Ее дочь Сандэй Роуз, которая дебютировала на Met Gala, выбрала нежно-розовый наряд от Dior.
Кидман, которая в этом году является сопредседателем вместе с Бейонсе, Винус Уильямс и Анной Винтур, посетила Met Gala уже в седьмой раз.
Впервые актриса появилась на ступенях Met Gala в 2003 году в сверкающем платье от Тома Форда для Gucci.